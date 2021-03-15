Александр Лукашенко: события прошлого года продемонстрировали устойчивость системы

Новости Беларуси. Работа Конституционной комиссии будет гласной и открытой. При корректировке Основного закона учтут передовой международный опыт. Но каждая норма должна служить главной цели – сохранить страну. Это требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 марта Александр Лукашенко провел совещание с участниками комиссии, которая будет работать над новой редакцией Конституции Беларуси. Многие предложения уже находятся в проработке – это результат работы диалоговых площадок. Некоторые инициативы поступили по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. Необходимость реформы Основного закона назрела не потому, что документ устарел – отметил Президент. Прошлый год как раз показал устойчивость системы. Все дело в том, что основной свод законов любой страны должен идти в ногу со временем.