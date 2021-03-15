Александр Лукашенко: события прошлого года продемонстрировали устойчивость системы

Новости Беларуси. Работа Конституционной комиссии будет гласной и открытой. При корректировке Основного закона учтут передовой международный опыт. Но каждая норма должна служить главной цели – сохранить страну. Это требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 марта Александр Лукашенко провел совещание с участниками комиссии, которая будет работать над новой редакцией Конституции Беларуси. Многие предложения уже находятся в проработке – это результат работы диалоговых площадок. Некоторые инициативы поступили по парламентской линии и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания.
Необходимость реформы Основного закона назрела не потому, что документ устарел – отметил Президент. Прошлый год как раз показал устойчивость системы. Все дело в том, что основной свод законов любой страны должен идти в ногу со временем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы многого достигли, и жизнь не раз доказывала правильность выбранного пути. Индикатором стали мир и порядок в нашей стране, согласие в обществе, сохраненные, невзирая на многочисленные попытки внешних сил внести разлад в наш общий дом. События прошлого года продемонстрировали устойчивость системы. И это не что иное, как твердость позиции и принципов людей с государственным мышлением. Людей, которые сохранили страну.
Сегодня белорусы осознали, что могли бы потерять – свою мирную жизнь, суверенитет. Это главные ценности, которые стоят выше и политических, и личностных разногласий в нашем обществе. И время снова показало, что гарантом этих ценностей являются сильная власть и наш народ, оберегающий свой уклад жизни, свои исконные традиции. Приступая к столь ответственному, судьбоносному шагу, корректировке Основного закона, мы должны учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего прошлого.
Александр Лукашенко: «Каждая норма Основного закона должна служить главной цели – сохранить страну» (читайте здесь).