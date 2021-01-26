Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новым госсекретарём Совета безопасности Беларуси?

Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович.
Александр Вольфович во Дворце Независимости был не так давно – в начале декабря 2020 года. Представлял Президенту план применения региональной группировки войск в Беларуси и России.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
На сегодня у нас в стране создана нормативно-правовая база определенная, которая решает все вопросы и позволяет реагировать и на внешние, и на внутренние угрозы. И не только Вооруженным Силам, но и остальным структурным элементам системы национальной безопасности, военной организации и государства.
Президент как раз и поставил ряд задач о том, что надо, наверное, с учетом последних событий, осенних событий взвесить, проанализировать, подкорректировать, может быть, внести изменения в какие-то нормативно-правовые документы.