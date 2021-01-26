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Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новым госсекретарём Совета безопасности Беларуси?

26 января 2021 18:05
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Новости Беларуси. Госсекретарь Совбеза, губернатор Брестской области и генеральный директор телеканала СТВ. 26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, госсекретарем Совета безопасности назначен экс-начальник Генштаба Вооруженных Сил и первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. 

Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новым госсекретарём Совета безопасности Беларуси?-1

Александр Вольфович во Дворце Независимости был не так давно – в начале декабря 2020 года. Представлял Президенту план применения региональной группировки войск в Беларуси и России.

Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новым госсекретарём Совета безопасности Беларуси?-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
На сегодня у нас в стране создана нормативно-правовая база определенная, которая решает все вопросы и позволяет реагировать и на внешние, и на внутренние угрозы. И не только Вооруженным Силам, но и остальным структурным элементам системы национальной безопасности, военной организации и государства.

Президент как раз и поставил ряд задач о том, что надо, наверное, с учетом последних событий, осенних событий взвесить, проанализировать, подкорректировать, может быть, внести изменения в какие-то нормативно-правовые документы.

Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новым госсекретарём Совета безопасности Беларуси?-7

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