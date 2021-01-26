Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новым госсекретарём Совета безопасности Беларуси?

Александр Вольфович во Дворце Независимости был не так давно – в начале декабря 2020 года. Представлял Президенту план применения региональной группировки войск в Беларуси и России.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

На сегодня у нас в стране создана нормативно-правовая база определенная, которая решает все вопросы и позволяет реагировать и на внешние, и на внутренние угрозы. И не только Вооруженным Силам, но и остальным структурным элементам системы национальной безопасности, военной организации и государства.

Президент как раз и поставил ряд задач о том, что надо, наверное, с учетом последних событий, осенних событий взвесить, проанализировать, подкорректировать, может быть, внести изменения в какие-то нормативно-правовые документы.