«Космический аппарат нашёл на свалке». Мочанский рассказал, какие экспонаты есть в аэроклубе ДОСААФ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска «Рецепт настоящего белоруса» – Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ!
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сколько у вас воздушных судов?
Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Около 15 воздушных судов, если брать все.
Александр Осенко:
А если самолеты, вертолеты?
Николай Мочанский:
У нас самолетов Viper – пять, Tecnam – 2, По-2 – самолет, который начал выпускаться с 1924 года. Кукурузник называют его. Самолет, который очень принес много для народного хозяйства, был учебным долгое время «учебной партой» по подготовке летного состава и военных, и гражданских.
Александр Осенко:
Сейчас у вас в Липках в музее сколько экспонатов?
Николай Мочанский:
Сейчас у нас более 50 самолетов, вертолетов и два павильона космических. То есть один поменьше, второй побольше. Цель вообще создания этого музея была какова? Я его собирал 27 лет. Два раза в КПЗ сидел за этот музей. Но тем не менее, космический павильон.
Почему мы развили космическую деятельность? Во-первых, мы уже страной космической стали. Я добился проведения конгресса космического в Беларуси. Я ездил в Тулузу, выигрывал тендер. Тендер мы выиграли честно, тут ничего не скажешь. Я как летчик, но не космонавт – туда не пускали. Но мы туда пробрались. Мы могли приближать людей и дать возможность космосу приблизиться. Ведь в космическом павильоне спускаемый аппарат, который не был в космосе и который был в космосе в 1980-х годах. Я его нашел в Королеве на свалке.
Александр Осенко:
Какой экспонат вы хотели бы, чтобы появился у вас в музее?
Николай Мочанский:
Из «Орешково», это Калужская область, приезжал представитель этого аэродрома, который тоже занимается музеями. Мы с ним договорились, я был у него тоже. Самолет Л-39, на котором сейчас летают наши белорусские летчики на четвертом курсе, курсанты, выпускники по самолетному профилю, потом идут на Як-130, Су-25, Су-30 и так далее. Л-39 у нас в музее нет. Мы уже договорились. Я нашел в Москве человека, который помог профинансировать. Остальную часть мы профинансируем сами.
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