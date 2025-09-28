«Космический аппарат нашёл на свалке». Мочанский рассказал, какие экспонаты есть в аэроклубе ДОСААФ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска «Рецепт настоящего белоруса» – Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ!

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

Около 15 воздушных судов, если брать все.

Александр Осенко:

А если самолеты, вертолеты?



Николай Мочанский:

У нас самолетов Viper – пять, Tecnam – 2, По-2 – самолет, который начал выпускаться с 1924 года. Кукурузник называют его. Самолет, который очень принес много для народного хозяйства, был учебным долгое время «учебной партой» по подготовке летного состава и военных, и гражданских.

Александр Осенко:

Сейчас у вас в Липках в музее сколько экспонатов?

Николай Мочанский:

Сейчас у нас более 50 самолетов, вертолетов и два павильона космических. То есть один поменьше, второй побольше. Цель вообще создания этого музея была какова? Я его собирал 27 лет. Два раза в КПЗ сидел за этот музей. Но тем не менее, космический павильон.

Почему мы развили космическую деятельность? Во-первых, мы уже страной космической стали. Я добился проведения конгресса космического в Беларуси. Я ездил в Тулузу, выигрывал тендер. Тендер мы выиграли честно, тут ничего не скажешь. Я как летчик, но не космонавт – туда не пускали. Но мы туда пробрались. Мы могли приближать людей и дать возможность космосу приблизиться. Ведь в космическом павильоне спускаемый аппарат, который не был в космосе и который был в космосе в 1980-х годах. Я его нашел в Королеве на свалке.