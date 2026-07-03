Новости по тегу #ДОСААФ в Беларуси

Наталья Гагарина рассказала об уникальном музее на базе Минского аэроклуба ДОСААФ.
Минский аэроклуб ДОСААФ базируется в Липках с 2017 года. Сейчас здесь готовят военных летчиков и профессиональных пилотов гражданской авиации. В 2025 году состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации.
Эти девушки – гордость не только ДОСААФ, но и страны, справедливо отметил Александр Лукашенко, принимая из рук чемпионок один из символов аэроклуба.
Концентрация личных вещей космонавтов зашкаливает. Масштаб и реалистичность впечатлили и Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко считает необходимым пересмотреть подходы в ДОСААФ – в интересах безопасности на дорогах.
В 2025-м состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных, по поручению Президента в Академии авиации. Александру Лукашенко сообщили, что программа обучения последовательно расширяется.
Минский аэроклуб имени дважды Героя Советского Союза Грицевца ДОСААФ. С его деятельностью 22 апреля знакомится Александр Лукашенко.
Деятельность легендарного аэроклуба впервые представлена в музейном пространстве.
«Я вам скажу честно, это мои подчиненные все знают, что в стрессовых ситуациях у меня нет паники».
«Я очень люблю небо, люблю самолеты. Они у меня все любимые. Люблю то, что я делаю, делаю это с величайшей любовью».
«Давняя традиция, когда летчик посадил самолет после самостоятельного вылета, становится на плоскость, руки расставляет, падает, его курсанты ловят и три раза подбрасывают».
«Мы написали письмо, Александр Григорьевич разрешил его поставить нам».
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