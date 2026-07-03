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Новости по тегу #ДОСААФ в Беларуси

Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости
03 июля 2026 16:50

Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости

Кадры, подготовка водителей и дрон-рейсинг! Главное из визита Лукашенко в Минский аэроклуб ДОСААФ
22 апреля 2026 18:39

Кадры, подготовка водителей и дрон-рейсинг! Главное из визита Лукашенко в Минский аэроклуб ДОСААФ

Президенту передали в подарок модель легендарного самолета АН-2
22 апреля 2026 17:42

Президенту передали в подарок модель легендарного самолета АН-2

Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея
22 апреля 2026 17:02

Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея

Лукашенко поручил ужесточить подготовку водителей в автошколах
22 апреля 2026 10:52

Лукашенко поручил ужесточить подготовку водителей в автошколах

Лукашенко на аэродроме Липки ознакомился с процессом подготовки кадров в ДОСААФ
22 апреля 2026 10:39

Лукашенко на аэродроме Липки ознакомился с процессом подготовки кадров в ДОСААФ

Лукашенко ориентирует на сохранение и развитие ДОСААФ
22 апреля 2026 07:36

Лукашенко ориентирует на сохранение и развитие ДОСААФ

«Заглянуть за облака» можно в Витебске до 29 марта – там работает выставка к 95-летию легендарного аэроклуба
12 января 2026 08:49

«Заглянуть за облака» можно в Витебске до 29 марта – там работает выставка к 95-летию легендарного аэроклуба

Отказ двигателей и пожар – с какими опасными ситуациями сталкивался Николай Мочанский в небе
28 сентября 2025 08:15

Отказ двигателей и пожар – с какими опасными ситуациями сталкивался Николай Мочанский в небе

Почему пилоты – лучшие люди в мире? Большой разговор с начальником Минского аэроклуба ДОСААФ
28 сентября 2025 08:07

Почему пилоты – лучшие люди в мире? Большой разговор с начальником Минского аэроклуба ДОСААФ

Спрыгнуть с крыла самолёта и облить холодной водой! Мочанский о необычных традициях у лётчиков
28 сентября 2025 07:55

Спрыгнуть с крыла самолёта и облить холодной водой! Мочанский о необычных традициях у лётчиков

На этом самолёте летал Президент с 1996 по 2015-й! Рассказываем, где можно увидеть борт № 1
28 сентября 2025 07:41

На этом самолёте летал Президент с 1996 по 2015-й! Рассказываем, где можно увидеть борт № 1