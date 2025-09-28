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Впервые за штурвалом самолёта! Николай Мочанский исполнил мечту генерального директора СТВ

28 сентября 2025 07:17
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска «Рецепт настоящего белоруса» – Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ!

Впервые за штурвалом самолёта! Николай Мочанский исполнил мечту генерального директора СТВ-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы как волшебник, осуществили мечту мальчика, который когда-то мечтал полетать. Я летал в самолетах много, в вертолетах тоже. Но я никогда не сидел за штурвалом самолета. Там испытываешь просто кайф. Это было классно! За это вам огромное спасибо.

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Я же вижу, как вы работаете, Александр Александрович, нагрузка большая у вас. Там любой человек отвлекается от своей работы. Вы меняете профиль на 180 градусов. Вы забыли, что вы главный редактор, вы забыли, что у вас много подчиненных, вы забыли, что много проблем и так далее. Вы там сосредотачивались только на полете.

Александр Осенко:
Да, это очень хорошо отвлекает. Вышел из кабины самолета – и как заново родился, было такое чувство. Я спокойствие там ощутил. В плане чего? Сосредоточен. И самое главное – это не делать никогда резких движений. Так плавненько все, аккуратненько.

Николай Мочанский:
У вас прекрасно получается, прекрасно. Я откровенно говорю, потому что мы сидели вместе, я видел за свою жизнь много, с кем я летал. Вы очень спокойны, во-вторых, вы команды четко выполняли, в-третьих, вы не делаете излишних движений, ненужных движений, очень спокойно управляли самолетом.

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# ДОСААФ в Беларуси # Интервью # Николай Мочанский # Александр Осенко

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