Какие военные фильмы стоить увидеть? Рассказываем о трёх известных белорусских кинокартинах

Тема войны для белорусского кинематографа ключевая. О «красных соколах» и «народных мстителях» режиссеры будут рассказывать еще очень долго. Чтобы знали, какой ценой. А в преддверии 9 Мая самое время вспомнить героев.

Среди них кинокартина «Константин Заслонов». Одноименный фильм вышел на экраны в 1949-м и тут же стал одним из самых кассовых – 18 миллионов зрителей. В центре внимания славный отец оршанских партизан, который погиб за Родину. Роль героя досталась яркому Владимиру Дружникову.

Осенью 1941-го опытный инженер, а заодно и лидер партизанского движения, рискуя жизнью, устраивается на работу к немцам – в депо на стратегически важный для них оршанский узел. Заслонов уговаривает гитлеровцев вернуть рабочих из концлагеря и параллельно дает задание подпольщикам делать угольные мины и взрывать паровозы.

«Темной лошадке» до конца не доверяют ни свои, ни гитлеровцы. И с каждым днем обстановка накаляется. Немцы арестовывают Заслонова, но ему удается бежать. Что было дальше в захватывающей военной эпопее, обязательно посмотрите, ведь это наша белорусская история.

Маленькую звездочку режиссер Лев Голуб разглядел среди 900 претенденток. Как итог – спецпремия за лучшую детскую роль на Международном кинофестивале в Аргентине.

Причем покорила зрителей не только в Советском Союзе. Картина стала популярной в 83 странах мира и побила кассовые сборы.

Фильм снимали в Мозыре по одноименной повести Евгения Рысса. Бомбежки забрали у 4-летней Леночки маму. Бедняжку укрывает в своем домике лесник, даже не подозревая с внуком Янкой, что девочка – дочь легендарного батьки Панаса, и за ней охотятся немцы. Наивный старик сам не заметил, как раскрыл гестаповцам карты. В неравной схватке он погибает, а дети скрываются в лес, бредут через болота и на исходе сил находят приют в деревне.

Но гитлеровская охота продолжается. Чем закончится кинолента, обязательно стоит узнать. Это отличный военный фильм для семейного кинопросмотра.

Военная повесть Василя Быкова «Круглянский мост» также появилась на экране. Промозглый ноябрь 1942-го. Четверо партизан получают задание сжечь бревенчатый мост у села Кругляны. Неожиданно раздаются выстрелы, командир Маслаков ранен. Степка ищет поблизости подводу, чтобы спасти товарища, но тот умирает. Однако телегу отыскали. Ее хозяин – подросток Митя, который возит через мост молоко местным жителям.

И тут появляется разжалованный комбат. Он предлагает подложить взрывчатку в один из бидонов и наконец распрощаться с переправой. Возможно, все закончилось бы хорошо, но внезапно кто-то стреляет в лошадь. Митя не успевает прорваться на другой берег и погибает от взрыва. Но кто же сделал этот смертельный выстрел?

Военный детектив, который заставляет размышлять и делать выводы. Чем закончится драма и восторжествует ли справедливость, узнаете после просмотра.