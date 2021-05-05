Какие военные фильмы стоить увидеть? Рассказываем о трёх известных белорусских кинокартинах

Тема войны для белорусского кинематографа ключевая. О «красных соколах» и «народных мстителях» режиссеры будут рассказывать еще очень долго. Чтобы знали, какой ценой. А в преддверии 9 Мая самое время вспомнить героев.
Тема войны для белорусского кинематографа ключевая. О «красных соколах» и «народных мстителях» режиссеры будут рассказывать еще очень долго. Чтобы знали, какой ценой. А в преддверии 9 Мая самое время вспомнить героев.
Среди них кинокартина «Константин Заслонов». Одноименный фильм вышел на экраны в 1949-м и тут же стал одним из самых кассовых – 18 миллионов зрителей. В центре внимания славный отец оршанских партизан, который погиб за Родину. Роль героя досталась яркому Владимиру Дружникову.
Осенью 1941-го опытный инженер, а заодно и лидер партизанского движения, рискуя жизнью, устраивается на работу к немцам – в депо на стратегически важный для них оршанский узел. Заслонов уговаривает гитлеровцев вернуть рабочих из концлагеря и параллельно дает задание подпольщикам делать угольные мины и взрывать паровозы.
«Темной лошадке» до конца не доверяют ни свои, ни гитлеровцы. И с каждым днем обстановка накаляется. Немцы арестовывают Заслонова, но ему удается бежать.
Что было дальше в захватывающей военной эпопее, обязательно посмотрите, ведь это наша белорусская история.
Одежду бойцов военного времени можно увидеть на «Беларусьфильме». Здесь же хранят память о детской приключенческой ленте «Девочка ищет отца», которая вышла в прокат в 1959 году. Главная героиня – Леночка, она же Аня Каменкова, во время съемок доставила немало забот режиссерам и швейному цеху. Растущему ребенку за время съемок пришлось пошить три замечательных платья.
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Маленькую звездочку режиссер Лев Голуб разглядел среди 900 претенденток. Как итог – спецпремия за лучшую детскую роль на Международном кинофестивале в Аргентине.
Причем покорила зрителей не только в Советском Союзе. Картина стала популярной в 83 странах мира и побила кассовые сборы.
Фильм снимали в Мозыре по одноименной повести Евгения Рысса. Бомбежки забрали у 4-летней Леночки маму. Бедняжку укрывает в своем домике лесник, даже не подозревая с внуком Янкой, что девочка – дочь легендарного батьки Панаса, и за ней охотятся немцы. Наивный старик сам не заметил, как раскрыл гестаповцам карты. В неравной схватке он погибает, а дети скрываются в лес, бредут через болота и на исходе сил находят приют в деревне.
Но гитлеровская охота продолжается.
Чем закончится кинолента, обязательно стоит узнать. Это отличный военный фильм для семейного кинопросмотра.
Военная повесть Василя Быкова «Круглянский мост» также появилась на экране. Промозглый ноябрь 1942-го. Четверо партизан получают задание сжечь бревенчатый мост у села Кругляны. Неожиданно раздаются выстрелы, командир Маслаков ранен. Степка ищет поблизости подводу, чтобы спасти товарища, но тот умирает. Однако телегу отыскали. Ее хозяин – подросток Митя, который возит через мост молоко местным жителям.
И тут появляется разжалованный комбат. Он предлагает подложить взрывчатку в один из бидонов и наконец распрощаться с переправой. Возможно, все закончилось бы хорошо, но внезапно кто-то стреляет в лошадь. Митя не успевает прорваться на другой берег и погибает от взрыва. Но кто же сделал этот смертельный выстрел?
Военный детектив, который заставляет размышлять и делать выводы.
Чем закончится драма и восторжествует ли справедливость, узнаете после просмотра.
В Музее истории белорусского кино золотой фонд представлен на большом экране. Там же хранятся раритетные киноплакаты. Это позволяет ощутить дух времени.