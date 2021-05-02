«Девочка ищет отца». Самый кассовый детский фильм о войне в истории советского кино. Как проходили съёмки?

Новости Беларуси. «Девочка ищет отца» стал самым кассовым детским фильмом о войне в истории советского кино. Права на показ закупили 90 стран мира, лента покаталась по фестивалям, в Аргентине Анна Каменкова получила приз за лучшую женскую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Где и как проходили съемки фильма, какие сцены лучше удавались актерам, а над какими пришлось серьезно потрудиться? Материал Яны Шипко.

Мамочка, мама, мамочка.

События фильма на основе одноименной повести вымышлены. И в то же время так похожи на правду. Маленькая девчушка из белорусской глубинки в первые дни войны потеряла маму. Ее спасает дедушка-лесник.

– Кто это на карточке?

– Это мама, это я, а это мой папка.

Анне Каменковой суждено было стать известной актрисой, но именно эта судьбоносная роль запомнится на всю жизнь как большое приключение. Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех

Всю «натуру» снимали в Мозыре. Съемочная группа жила там 153 дня. Местные рассказывают, что когда ленту начали крутить в городских кинотеатрах, зрители заглушали звук фильма, наперебой показывая себя и знакомые места на экране. «Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?

Многие мозыряне в ту пору пробовались сниматься в картине. На роль этого мальчугана претендовал местный краевед Александр Бобр. Роль отдали мальчишке постарше, но ощущение причастности к культовой ленте сохранилось.

Александр Бобр, краевед:

Когда-то здесь был подъем на начинающую строиться улицу Интернациональную. Мощения, конечно, не было, тем более асфальта. Это был проселок, и вот с этой стороны был обрыв, крутой такой обрыв, а в нем была пещера. Кто и когда ее сделал, никто не знал. Играли в войнушку здесь, конечно. И в кинофильме, по-моему, она показано очень колоритно.

Здесь будет все согласно жанру военно-приключенческой драмы: погоня на суше и воде, помощь добрых героев и ловушки, расставленные коварными врагами.

Яна Шипко, корреспондент:

Невзгодам маленькой девочки Лены сопереживали зрители всего Советского Союза. На самом деле даже сами съемки, например, с погоней по лесам и болотам, были испытанием для такого маленького ребенка. Что и говорить про реальных детей войны, которым в один миг пришлось не по годам стать взрослыми.

Создатели фильма бережно отнеслись к своей аудитории, юный зритель сразу поймет, где зло, а где добро, а вот смерть деликатно останется за кадром.

Александр Бобр:

Там довольно правдиво описаны события начала войны. И не просто события начала войны, не события на передовой, где солдаты, профессионалы сражались за эту землю, умирали, а именно детская судьба, ведь о детях войны вспоминают очень редко.

Заметить в фильме можно и прославившихся потом актеров, например, Нину Гребешкову. А особо внимательные рассмотрят и маленький киноляп.

Алена Астапович, специалист по связям с общественностью киностудии «Беларусьфильм»:

Было сшито три абсолютно одинаковых платьица, потому что ребенок на площадке, девочка растет, пачкается в процессе съемок. Эти платья отличаются между собой только одним: у двух из них узор идет вниз и только в одном – вверх. Это можно даже считать таким небольшим киноляпом.

Весь фильм Леночка будет разыскивать своего отца, не догадываясь, что это батька Панас, легендарный партизанский командир. А в это время гитлеровцы будут охотиться за ней, чтобы взять в заложницы. «Надо было папу жалеть». Что было самым сложным для исполнительницы главной роли в фильме «Девочка ищет отца»?