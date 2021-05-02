Прямой эфир

«Надо было папу жалеть». Что было самым сложным для исполнительницы главной роли в фильме «Девочка ищет отца»?

02 мая 2021 20:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Девочка ищет отца» стал самым кассовым детским фильмом о войне в истории советского кино. Права на показ закупили 90 стран мира, лента покаталась по фестивалям, в Аргентине Анна Каменкова получила приз за лучшую женскую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Надо было папу жалеть». Что было самым сложным для исполнительницы главной роли в фильме «Девочка ищет отца»?-1

События фильма на основе одноименной повести вымышлены. И в то же время так похожи на правду. Маленькая девчушка из белорусской глубинки в первые дни войны потеряла маму. Ее спасает дедушка-лесник.

Весь фильм Леночка будет разыскивать своего отца, не догадываясь, что это батька Панас, легендарный партизанский командир. А в это время гитлеровцы будут охотиться за ней, чтобы взять в заложницы.

Анне Каменковой суждено было стать известной актрисой, но именно эта судьбоносная роль запомнится на всю жизнь как большое приключение.

«Надо было папу жалеть». Что было самым сложным для исполнительницы главной роли в фильме «Девочка ищет отца»?-4

Анна Каменкова, актриса театра и кино (Россия):
Все вот это приключенческое, весь этот экшен это было прекрасно. А тяжелее всего, когда там надо было папу жалеть и любить. Мне кажется, это тема на все времена. Дети и война это несовместимо, какой бы ни был год и какая бы ни была страна.

Читайте также:

«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?

Анна Каменкова о фильме «Девочка ищет отца»: я вообще считаю её лучшей своей ролью, ребёнок на площадке – это любимец всех

«Девочка ищет отца». Самый кассовый детский фильм о войне в истории советского кино. Как проходили съёмки фильма?

# Кино # общество # Анна Каменкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: очень много пустующих приусадебных участков. Задача – эти дома продать или снести, если они никому не нужны
02 мая 2021 18:32

Президент Беларуси: очень много пустующих приусадебных участков. Задача – эти дома продать или снести, если они никому не нужны

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК
02 мая 2021 18:30

О проблемах и успехах в сельском хозяйстве Беларуси. Итоги совещания у Президента по развитию АПК

Владимир Караник: «Мы единая страна, и не должно быть так, что каждая область варится в своём соку»
02 мая 2021 18:29

Владимир Караник: «Мы единая страна, и не должно быть так, что каждая область варится в своём соку»