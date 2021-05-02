«Надо было папу жалеть». Что было самым сложным для исполнительницы главной роли в фильме «Девочка ищет отца»?

Новости Беларуси. «Девочка ищет отца» стал самым кассовым детским фильмом о войне в истории советского кино. Права на показ закупили 90 стран мира, лента покаталась по фестивалям, в Аргентине Анна Каменкова получила приз за лучшую женскую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

События фильма на основе одноименной повести вымышлены. И в то же время так похожи на правду. Маленькая девчушка из белорусской глубинки в первые дни войны потеряла маму. Ее спасает дедушка-лесник.

Весь фильм Леночка будет разыскивать своего отца, не догадываясь, что это батька Панас, легендарный партизанский командир. А в это время гитлеровцы будут охотиться за ней, чтобы взять в заложницы.