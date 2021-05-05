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В Беларуси в мае досрочно выплатят пенсии. Вот даты по областям и городам

05 мая 2021 07:41
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Новости Беларуси. «Белпочта» выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в мае досрочно выплатят пенсии. Вот даты по областям и городам-1

Так, в отделениях Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей выплаты начнутся с 6 мая. В Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях – с 7 числа. А в Гомеле и Гродно выплаты будут производиться в субботу, 8 мая.

На предприятии обратили внимание, что 9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения почты.

# Пенсии # общество # Фотофакт

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