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Более 400 тысяч белорусов записались на прививку от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 137 тысяч человек

05 мая 2021 08:30
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Новости Беларуси. Более 400 тысяч белорусов записались на прививку от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающих получить иммунитет с каждым днем все больше. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы повысить информированность общества о пользе прививки, Минздрав запускает информационную кампанию.

Более 400 тысяч белорусов записались на прививку от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 137 тысяч человек-1

Главный посыл – защити себя и внеси вклад в победу над COVID-19. Социальные ролики будут транслироваться по телевидению.

В настоящее время первый компонент вакцины от коронавируса получили 296 тысяч человек, более 137 тысяч прошли полный курс. Темпы будут нарастать. На ближайшие два года запланировано четыре этапа вакцинации с охватом не менее 60 % населения – именно столько необходимо для создания так называемого коллективного иммунитета – считают медики.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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