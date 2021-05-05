Более 400 тысяч белорусов записались на прививку от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 137 тысяч человек

Новости Беларуси. Более 400 тысяч белорусов записались на прививку от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желающих получить иммунитет с каждым днем все больше. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы повысить информированность общества о пользе прививки, Минздрав запускает информационную кампанию.
Главный посыл – защити себя и внеси вклад в победу над COVID-19. Социальные ролики будут транслироваться по телевидению.
В настоящее время первый компонент вакцины от коронавируса получили 296 тысяч человек, более 137 тысяч прошли полный курс. Темпы будут нарастать. На ближайшие два года запланировано четыре этапа вакцинации с охватом не менее 60 % населения – именно столько необходимо для создания так называемого коллективного иммунитета – считают медики.
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