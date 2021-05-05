Более 400 тысяч белорусов записались на прививку от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли 137 тысяч человек

Новости Беларуси. Более 400 тысяч белорусов записались на прививку от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающих получить иммунитет с каждым днем все больше. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы повысить информированность общества о пользе прививки, Минздрав запускает информационную кампанию.