«Ты совершил поступок настоящего мужчины». Белорусы записывают видео со словами поддержки 12-летнему Роме Когодовскому

Состояние здоровья Ромы Когодовского находится на личном контроле Президента. Известно, что сейчас оно стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым.

Новости Беларуси. Уже почти неделю столичные медики борются за жизнь мальчика, который при пожаре в Мядельском районе спас младшего брата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула общество. В сети развернулась акция в его поддержку. Белорусы записывают видео со словами поддержки юному герою и его родителям. В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись». Скорейшего выздоровления юному герою желает и наш телеканал.

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ : Рома, ты очень смелый мальчик. Хотя даже язык не поворачивается назвать тебя мальчиком, потому что ты совершил поступок настоящего мужчины. Поправляйся скорее, будь рядом со своей семьей. Здоровья тебе.

Наталья Федорцова, ведущая СТВ:

Дорогой Рома, твой поступок достоин восхищения, а ты настоящий герой. Это без преувеличения. А истинные герои должны жить и радовать этот мир просто тем, что они есть на этой земле. Поэтому поскорее поправляйся, и все будет хорошо.

Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре

Напомним, в минскую клинику с ожогами 50 % тела и поражением дыхательных путей Рому доставили на вертолете МЧС, после того как 28 апреля 12-летний герой из пылающего дома вынес на руках двухлетнего брата.

Сейчас врачи делают все возможное. Накануне в режиме видеоконференции состоялся консилиум лучших белорусских специалистов и их российских коллег. Они обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе.

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