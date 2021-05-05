Прямой эфир

«Ты совершил поступок настоящего мужчины». Белорусы записывают видео со словами поддержки 12-летнему Роме Когодовскому

05 мая 2021 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уже почти неделю столичные медики борются за жизнь мальчика, который при пожаре в Мядельском районе спас младшего брата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние здоровья Ромы Когодовского находится на личном контроле Президента. Известно, что сейчас оно стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым.

«Ты совершил поступок настоящего мужчины». Белорусы записывают видео со словами поддержки 12-летнему Роме Когодовскому-1

История о героическом поступке парня буквально всколыхнула общество. В сети развернулась акция в его поддержку. Белорусы записывают видео со словами поддержки юному герою и его родителям. В соцсетях и мессенджерах его несложно найти по хештегам «РомаЖиви» и «РомаДержись». Скорейшего выздоровления юному герою желает и наш телеканал.

«Ты совершил поступок настоящего мужчины». Белорусы записывают видео со словами поддержки 12-летнему Роме Когодовскому-4

Юлия Алексеюк, ведущая СТВ:
Рома, ты очень смелый мальчик. Хотя даже язык не поворачивается назвать тебя мальчиком, потому что ты совершил поступок настоящего мужчины. Поправляйся скорее, будь рядом со своей семьей. Здоровья тебе.

«Ты совершил поступок настоящего мужчины». Белорусы записывают видео со словами поддержки 12-летнему Роме Когодовскому-7

Наталья Федорцова, ведущая СТВ:
Дорогой Рома, твой поступок достоин восхищения, а ты настоящий герой. Это без преувеличения. А истинные герои должны жить и радовать этот мир просто тем, что они есть на этой земле. Поэтому поскорее поправляйся, и все будет хорошо.

Консилиумы с участием ведущих российских специалистов. Как лечат подростка, который спас двухлетнего брата на пожаре

Напомним, в минскую клинику с ожогами 50 % тела и поражением дыхательных путей Рому доставили на вертолете МЧС, после того как 28 апреля 12-летний герой из пылающего дома вынес на руках двухлетнего брата.

Сейчас врачи делают все возможное. Накануне в режиме видеоконференции состоялся консилиум лучших белорусских специалистов и их российских коллег. Они обсудили тактику лечения подростка и выбрали наиболее оптимальный вариант на данном этапе.

Читайте также:

Дмитрий Балаба – Роме Когодовскому: «Мы, бойцы-офицеры минского ОМОНа, считаем тебя настоящим героем»

«Рома, живи». Журналисты СТВ присоединились к акции в поддержку 12-летнего героя

«Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре

# Пожар # общество # Рома Когодовский # Александр Лукашенко # Юлия Алексеюк # Наталья Федорцова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда началась война, ему было 5 лет. Ветерана Вооружённых Сил Беларуси Ивана Журавлевича поздравили с юбилеем
05 мая 2021 06:38

Когда началась война, ему было 5 лет. Ветерана Вооружённых Сил Беларуси Ивана Журавлевича поздравили с юбилеем

5 мая наградят победителей и лауреатов конкурса «Золотая литера». В Беларуси отмечают День печати
05 мая 2021 06:24

5 мая наградят победителей и лауреатов конкурса «Золотая литера». В Беларуси отмечают День печати

«Вернулся в строй и с радостью и гордостью продолжил служить своей родине». В Минске наградили лучших милиционеров
04 мая 2021 19:57

«Вернулся в строй и с радостью и гордостью продолжил служить своей родине». В Минске наградили лучших милиционеров