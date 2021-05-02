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«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?

02 мая 2021 21:08
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Новости Беларуси. «Девочка ищет отца» стал самым кассовым детским фильмом о войне в истории советского кино. Права на показ закупили 90 стран мира, лента покаталась по фестивалям, в Аргентине Анна Каменкова получила приз за лучшую женскую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?-1

Всю «натуру» снимали в Мозыре. Съемочная группа жила там 153 дня. Местные рассказывают, что когда ленту начали крутить в городских кинотеатрах, зрители заглушали звук фильма, наперебой показывая себя и знакомые места на экране.

«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?-4

Яна Шипко, корреспондент:
Пару лет назад сюда переехал Мозырский районный суд. Фасад хотя и свежеоблицованный, но все-таки узнаваемый на кадрах фильма. Это здание 1939 года постройки, и находилась в нем бывшая 1-я сталинская школа. Ну а киношники «поселили» сюда немецкую комендатуру. Именно здесь снимали одну из самых массовых и напряженных сцен с участием местной детворы.

«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?-7

А на этой лестнице в фильме появляется один из самых колоритных персонажей второго плана, девочка Нюша, которая запомнилась фразой «Ужаш, ужаш, шуматоха». Правда, лестница в то время была деревянная и смотрела в другую сторону.

«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?-10

Сейчас лестница тоже не простаивает – в здании находится Центр юных пожарных.

«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?-13

Александр Боровик, директор Центра юных пожарных Мозыря:
Здесь пожарная сейчас лестница, она немного не так была. Вот тут калитка попадет, где клумба. И они на этой лестнице вели свою беседу.

«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?-16

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# Кино # общество # Яна Шипко # Анна Каменкова # Фотофакт

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