«Ужаш, ужаш, шуматоха». Как сейчас выглядят места в Мозыре, где снимали легендарный советский фильм?

Новости Беларуси. «Девочка ищет отца» стал самым кассовым детским фильмом о войне в истории советского кино. Права на показ закупили 90 стран мира, лента покаталась по фестивалям, в Аргентине Анна Каменкова получила приз за лучшую женскую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всю «натуру» снимали в Мозыре. Съемочная группа жила там 153 дня. Местные рассказывают, что когда ленту начали крутить в городских кинотеатрах, зрители заглушали звук фильма, наперебой показывая себя и знакомые места на экране.

Яна Шипко, корреспондент:

Пару лет назад сюда переехал Мозырский районный суд. Фасад хотя и свежеоблицованный, но все-таки узнаваемый на кадрах фильма. Это здание 1939 года постройки, и находилась в нем бывшая 1-я сталинская школа. Ну а киношники «поселили» сюда немецкую комендатуру. Именно здесь снимали одну из самых массовых и напряженных сцен с участием местной детворы.

А на этой лестнице в фильме появляется один из самых колоритных персонажей второго плана, девочка Нюша, которая запомнилась фразой «Ужаш, ужаш, шуматоха». Правда, лестница в то время была деревянная и смотрела в другую сторону.

Сейчас лестница тоже не простаивает – в здании находится Центр юных пожарных.