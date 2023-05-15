Какие специальности наиболее востребованы в БГУ? Ответил ректор

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.

Кирилл Казаков, СТВ:

В этом году какие-нибудь изменения во вступительной кампании в вуз будут? Мы много говорим о том, что будет выпускная система новая, сейчас к ней привыкаем. А в БГУ что-то изменится?

Андрей Король, ректор БГУ:

БГУ не является оторванным от системы высшего образования в стране университетом. Поэтому все изменения, которые рассматриваются для поступающих абитуриентов в 2023 году, естественно, будут осуществляться в Белорусском государственном университете.

Кирилл Казаков:

То есть, условно говоря, бегать по факультетам, где балл проходной, не получится.