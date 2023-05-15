Какие специальности наиболее востребованы в БГУ? Ответил ректор

Новости Беларуси. Зачем систему образования вновь перестраивают? Как проходят выпускные испытания? Почему настало время школьных перемен? К чему готовятся вузы на летней вступительной кампании? На площадке ток-шоу «По существу» пройдет обсуждение образовательных процессов.
Кирилл Казаков, СТВ:
В этом году какие-нибудь изменения во вступительной кампании в вуз будут? Мы много говорим о том, что будет выпускная система новая, сейчас к ней привыкаем. А в БГУ что-то изменится?
Андрей Король, ректор БГУ:
БГУ не является оторванным от системы высшего образования в стране университетом. Поэтому все изменения, которые рассматриваются для поступающих абитуриентов в 2023 году, естественно, будут осуществляться в Белорусском государственном университете.
Кирилл Казаков:
То есть, условно говоря, бегать по факультетам, где балл проходной, не получится.
Андрей Король:
Знаете, бегать можно, если нет уверенности и четких целей, чего ты хочешь. Раньше была такая фраза «сила есть, ума не надо». Выстаивается вся система, о которой мы сегодня говорим, система эволюционная абсолютно, не революционная, без каких-то скачков, которые ничем не оправданы, а именно имеющая причинно-следственную связь.
Алена Сырова, СТВ:
В связи с этим вы рассчитываете, что изменятся самые популярные для поступления факультеты или нет?
Андрей Король:
Мы не то чтобы рассчитываем. Мы постоянно ведем и краткосрочный, и долгосрочный мониторинг в отношении востребованности в целом тех или иных новых специальностей, которые могут быть востребованы в различных сферах нашей экономики. И в то же самое время мониторим в локальном приближении предпочтения родителей. В общем-то, каких-то отклонений по сравнению с тем, что было год-два назад, мы не прогнозируем и не наблюдаем.
Алена Сырова:
Больше всего стремятся поступить на какой факультет в вашем вузе?
Андрей Король:
Я бы называл специальности. Наиболее востребованы у нас специальности, например, юридического толка, юридического факультета, факультета международных отношений, IT-специальности, восточная филология. То есть там, где можно себя реализовать глубоко.
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