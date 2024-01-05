Какие новшества обеспечат безопасную электоральную кампанию и как создают фейки? Ответы в проекте «Понятно про выборы»

Крупнейшая за всю историю независимой Беларуси избирательная кампания. Единый день голосования пройдет 25 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы выберут тех, кто будет представлять их интересы в Палате представителей и местных Советах депутатов. Политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане могут выдвинуть своего кандидата в депутаты до 15 января. Активно проводятся пикеты по сбору подписей. В целом 2024-й – год ответственный. Важно обеспечить электоральный суверенитет. Чтобы сформировать своего рода иммунитет от иностранного посягательства и вмешательства во внутренние дела страны, принят ряд нововведений на законодательном уровне. А также как создаются фейки и как не растеряться в большом информационном потоке? Ответы в проекте «Понятно про выборы».

Избирательная кампания уже вошла в активную фазу. Идет выдвижение кандидатов. В 2024-м впервые пройдет единый день голосования. Мы будем выбирать депутатов всех уровней. Это одна из самых масштабных политических кампаний в Беларуси. Важно обеспечить электоральный суверенитет. Кто и как сегодня посягает на наш электоральный суверенитет и почему его наличие – обязательное условие сохранения независимости страны? Говорим открыто и гласно, то, что вы хотели узнать – обсудим. В проекте Концепции национальной безопасности, который проходит общественное обсуждение, впервые появился термин «электоральный суверенитет». И вот как его трактует документ:

«Это неотъемлемое и исключительное право нашего государства самостоятельно и независимо организовывать и проводить выборы, референдумы в целях обеспечения реализации полновластия народа и свободы его выбора при верховенстве Конституции и национального законодательства, недопущения вмешательства в избирательный процесс». Современный мир находится в состоянии глобальной геополитической напряженности. Формирование многополярной модели мироустройства осложняется возникновением конфликтов интересов, борьбой за природные ресурсы и переделом сфер влияния.

Выборы используют для подрыва стабильности в государстве, для противодействия региональной интеграции, для обострения двусторонних отношений с соседями. И таких примеров уже достаточно. Причем этот процесс запустили еще в прошлом веке. В 1983 году в США для изучения технологий ненасильственной политической борьбы был создан Институт Эйнштейна. Его сотрудники стали регулярно участвовать в различных программах в интересах американской демократии. В результате ставку сделали на цветные революции. 2003-2005 годы – Грузия, Аджария, Украина. Важная роль отводилась выборным кампаниям. Штаты поняли, что схема рабочая. Дальше как под копирку. Выборы. В ход идут те самые методички, раскачка общества, заранее написанные отчеты. Знакомый инструмент – непризнание и отрицание результатов проведенных выборов, выступления иностранных наблюдателей ОБСЕ. Все это уже не раз опробовали на Беларуси. Развитие технологий привело к политизации цифрового вмешательства: воздействие на избирателя путем сбора личных данных, влияние на людей контекстной рекламой, фильтрация поисковых запросов, реклама в социальных сетях. Классическим стал метод организации альтернативной электоральной инфраструктуры в цифровом пространстве.

Петр Петровский, политолог:

Почему эти транснациональные корпорации, которые держат социальные сети, не хотят выполнять национальное законодательство? Потому что они либо заказчики, либо инструменты манипуляции общественным сознанием, когда какие-то ресурсы создаются в этих сетях, рекламная деятельность производится по дискредитации либо по внедрению фейков в информационное пространство. Работают центры информационно-психологических операций.

Алексей Дзермант, политолог:

Так называемый электронный подсчет голосов, когда все, кто проголосовал за какую-то позицию, потом еще свой голос где-то отмечают в электронной базе. Вот так пытались показать свои результаты альтернативные на выборах 2020 года, но потом оказывается, что (если в цифрах) миллиарды людей проголосовали в девятимиллионной Беларуси, что это все очень манипулятивно. Поэтому технологий много, они каждый раз обновляются, придумывается что-то новое, но в целом, понятно, главная цель – нужно скомпрометировать выборный процесс и его результаты. Формы вмешательства в избирательные процессы становятся все изощреннее. Фейки подрывают информационное пространство. Как они создаются, покажем вам на примере.

Это еженедельный проект. Мы расскажем вам о новациях. И разберемся в нюансах. Вот так при помощи современных технологий можно спрятаться под чужим лицом. Но мы открыто заявляем: это фейк! В нашем проекте «Понятно про выборы» даем только проверенные факты. А вот чтобы избирателю не растеряться в информационном пространстве, совет от эксперта.

Алексей Дзермант:

Электоральный суверенитет обеспечивается как? Действительно, волеизъявлением граждан Республики Беларусь. Поэтому нужно посмотреть, что стоит за тем или иным человеком, какая у него программа, и сделать вывод, то есть принять решение самому и проголосовать. От избирателя больше ничего не требуется. Ну и не поддаваться на какие-то сомнительные призывы, которые явно уже за гранью закона. Это прежде всего для сохранения его безопасности и личной судьбы, потому что мы видели, к чему такие призывы приводят. Потому что те, кто призывает, потом убегут за границу, а обычные граждане потом отвечают перед законом за совершенные ими деяния противоправные. Этого тоже нужно избегать и думать своей головой. Чтобы нашей стране создать иммунитет от всякого рода внешних посягательств, приняты шаги на законодательном уровне.

Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Были повышены различные цензы для того, чтобы убедиться, что человек, который руководствовался национальными интересами страны, будет участвовать в избирательном процессе. Конечно, ограничения и финансирования иностранными организациями, лицами: как избирательных штабов, так и агитации. Участие в мероприятиях, в том числе и деятельность там информационная, когда под видом деятельности СМИ выдается политическая деятельность. Вот такого рода финансирование было ограничено, например, если граждане в частном порядке живут более полугода за рубежом в течение года, в тот момент, когда они финансируют избирательный штаб национальный, то они не могут это делать. Если вы хотите финансировать национальный избирательный штаб, вы должны прожить более полугода в Республике Беларусь, чтобы вы чувствовали и национальные процессы, и политическую борьбу и таким образом были заинтересованы в конструктивном развитии нашей страны. Учитывая поступавшие в ходе электоральных кампаний угрозы в адрес членов избирательных комиссий, в печатных СМИ не будут публиковать их персональные данные. С целью обеспечения соблюдения принципа тайного голосования установлен запрет на фото- и видеосъемку бюллетеня и вынос его за пределы помещения для голосования.