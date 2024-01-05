Какие новшества обеспечат безопасную электоральную кампанию и как создают фейки? Ответы в проекте «Понятно про выборы»
Крупнейшая за всю историю независимой Беларуси избирательная кампания. Единый день голосования пройдет 25 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы выберут тех, кто будет представлять их интересы в Палате представителей и местных Советах депутатов. Политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане могут выдвинуть своего кандидата в депутаты до 15 января. Активно проводятся пикеты по сбору подписей.
В целом 2024-й – год ответственный. Важно обеспечить электоральный суверенитет. Чтобы сформировать своего рода иммунитет от иностранного посягательства и вмешательства во внутренние дела страны, принят ряд нововведений на законодательном уровне. А также как создаются фейки и как не растеряться в большом информационном потоке?
Ответы в проекте «Понятно про выборы».
Избирательная кампания уже вошла в активную фазу. Идет выдвижение кандидатов. В 2024-м впервые пройдет единый день голосования. Мы будем выбирать депутатов всех уровней. Это одна из самых масштабных политических кампаний в Беларуси. Важно обеспечить электоральный суверенитет. Кто и как сегодня посягает на наш электоральный суверенитет и почему его наличие – обязательное условие сохранения независимости страны? Говорим открыто и гласно, то, что вы хотели узнать – обсудим.
В проекте Концепции национальной безопасности, который проходит общественное обсуждение, впервые появился термин «электоральный суверенитет». И вот как его трактует документ:
«Это неотъемлемое и исключительное право нашего государства самостоятельно и независимо организовывать и проводить выборы, референдумы в целях обеспечения реализации полновластия народа и свободы его выбора при верховенстве Конституции и национального законодательства, недопущения вмешательства в избирательный процесс».
Современный мир находится в состоянии глобальной геополитической напряженности. Формирование многополярной модели мироустройства осложняется возникновением конфликтов интересов, борьбой за природные ресурсы и переделом сфер влияния.
Выборы используют для подрыва стабильности в государстве, для противодействия региональной интеграции, для обострения двусторонних отношений с соседями. И таких примеров уже достаточно. Причем этот процесс запустили еще в прошлом веке. В 1983 году в США для изучения технологий ненасильственной политической борьбы был создан Институт Эйнштейна. Его сотрудники стали регулярно участвовать в различных программах в интересах американской демократии. В результате ставку сделали на цветные революции. 2003-2005 годы – Грузия, Аджария, Украина. Важная роль отводилась выборным кампаниям. Штаты поняли, что схема рабочая. Дальше как под копирку. Выборы. В ход идут те самые методички, раскачка общества, заранее написанные отчеты. Знакомый инструмент – непризнание и отрицание результатов проведенных выборов, выступления иностранных наблюдателей ОБСЕ. Все это уже не раз опробовали на Беларуси.
Развитие технологий привело к политизации цифрового вмешательства: воздействие на избирателя путем сбора личных данных, влияние на людей контекстной рекламой, фильтрация поисковых запросов, реклама в социальных сетях. Классическим стал метод организации альтернативной электоральной инфраструктуры в цифровом пространстве.
Петр Петровский, политолог:
Почему эти транснациональные корпорации, которые держат социальные сети, не хотят выполнять национальное законодательство? Потому что они либо заказчики, либо инструменты манипуляции общественным сознанием, когда какие-то ресурсы создаются в этих сетях, рекламная деятельность производится по дискредитации либо по внедрению фейков в информационное пространство. Работают центры информационно-психологических операций.
Алексей Дзермант, политолог:
Так называемый электронный подсчет голосов, когда все, кто проголосовал за какую-то позицию, потом еще свой голос где-то отмечают в электронной базе. Вот так пытались показать свои результаты альтернативные на выборах 2020 года, но потом оказывается, что (если в цифрах) миллиарды людей проголосовали в девятимиллионной Беларуси, что это все очень манипулятивно. Поэтому технологий много, они каждый раз обновляются, придумывается что-то новое, но в целом, понятно, главная цель – нужно скомпрометировать выборный процесс и его результаты.
Формы вмешательства в избирательные процессы становятся все изощреннее. Фейки подрывают информационное пространство. Как они создаются, покажем вам на примере.
Это еженедельный проект. Мы расскажем вам о новациях. И разберемся в нюансах.
Вот так при помощи современных технологий можно спрятаться под чужим лицом. Но мы открыто заявляем: это фейк! В нашем проекте «Понятно про выборы» даем только проверенные факты. А вот чтобы избирателю не растеряться в информационном пространстве, совет от эксперта.
Алексей Дзермант:
Электоральный суверенитет обеспечивается как? Действительно, волеизъявлением граждан Республики Беларусь. Поэтому нужно посмотреть, что стоит за тем или иным человеком, какая у него программа, и сделать вывод, то есть принять решение самому и проголосовать. От избирателя больше ничего не требуется. Ну и не поддаваться на какие-то сомнительные призывы, которые явно уже за гранью закона. Это прежде всего для сохранения его безопасности и личной судьбы, потому что мы видели, к чему такие призывы приводят. Потому что те, кто призывает, потом убегут за границу, а обычные граждане потом отвечают перед законом за совершенные ими деяния противоправные. Этого тоже нужно избегать и думать своей головой.
Чтобы нашей стране создать иммунитет от всякого рода внешних посягательств, приняты шаги на законодательном уровне.
Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Были повышены различные цензы для того, чтобы убедиться, что человек, который руководствовался национальными интересами страны, будет участвовать в избирательном процессе. Конечно, ограничения и финансирования иностранными организациями, лицами: как избирательных штабов, так и агитации. Участие в мероприятиях, в том числе и деятельность там информационная, когда под видом деятельности СМИ выдается политическая деятельность. Вот такого рода финансирование было ограничено, например, если граждане в частном порядке живут более полугода за рубежом в течение года, в тот момент, когда они финансируют избирательный штаб национальный, то они не могут это делать. Если вы хотите финансировать национальный избирательный штаб, вы должны прожить более полугода в Республике Беларусь, чтобы вы чувствовали и национальные процессы, и политическую борьбу и таким образом были заинтересованы в конструктивном развитии нашей страны.
Учитывая поступавшие в ходе электоральных кампаний угрозы в адрес членов избирательных комиссий, в печатных СМИ не будут публиковать их персональные данные. С целью обеспечения соблюдения принципа тайного голосования установлен запрет на фото- и видеосъемку бюллетеня и вынос его за пределы помещения для голосования.
Поставить заслон – финансовый, информационный, технический – любому внешнему воздействию на избирательную кампанию. И это не новация избирательного законодательства Беларуси. В Венгрии парламент принял закон «О защите национального суверенитета», который предусматривает уголовное наказание сроком до трех лет за использование иностранного финансирования в ходе выборов. В России иностранные агенты, несмотря на наличие пассивного избирательного права, не вправе быть членами избирательных комиссий, наблюдателями. В Германии планируют отсекать от финансирования фонды отдельных политических партий. В Брюсселе органами Евросоюза предлагается запрет на рекламные и консалтинговые услуги из стран, не входящих в ЕС. Канада в преддверии выборов в 2025 году зачищает собственное электоральное поле путем создания реестра НКО и специальной комиссии по расследованию электоральных преступлений.
Обеспечение электорального суверенитета – наш стратегический национальный интерес. Электоральная культура и электоральный суверенитет зависят от каждого из нас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Такого масштабного избирательного процесса у нас еще не было. Больше скажу: и делегатов ВНС, и представителей в местные Советы, в парламент выбирать будет белорусский народ и только он.
В единый день голосования нам предстоит выбрать свыше 12,5 тысячи депутатов всех уровней: от поселковых Советов до Палаты представителей. Парламентарии совершенствуют законодательную базу. Депутаты местных Советов решают многие вопросы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. То же благоустройство и ремонт дорог. По сути, когда человек на выборах отдает свой голос за того или иного кандидата, он четко знает, с кого потом спрашивать.
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