Прямой эфир

Создание комфортной среды и не только. Вот какая доля бюджета идёт на благоустройство Минска

05 января 2024 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как год начнешь – так его и проведешь. Ежегодно в нашей стране утверждаются и реализуются мероприятия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Приводятся в порядок территории, сельскохозяйственные объекты, лесной фонд, садовые товарищества, обустраиваются зоны отдыха возле водоемов. Наведение порядка на земле – это не только государственная политика, но и вклад каждого жителя в общее большое дело. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какая доля бюджетных средств идет на мероприятия по наведению порядка на земле в Минске? Не делается ли это по остаточному принципу?

Создание комфортной среды и не только. Вот какая доля бюджета идёт на благоустройство Минска-1

Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Здесь скажут цифры сами за себя. Если рассматривать бюджет Минска на 2024 год, то впервые общий бюджет превысил 10 миллиардов рублей. В благоустройство входит и сфера ЖКХ. В сфере ЖКХ рост составил 5 % по сравнению с предыдущим годом, выделен практически миллиард рублей на сферу ЖКХ. Из них идет и на вопросы благоустройства, создания комфортной среды.

Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета – подробности здесь.

# Бюджет Минска # общество # Вячеслав Кузнецов # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета
05 января 2024 15:24

Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета

Беличья тропа, игровые площадки и спортивный городок. Вот как изменился Севастопольский парк в Минске
05 января 2024 15:24

Беличья тропа, игровые площадки и спортивный городок. Вот как изменился Севастопольский парк в Минске

Хоккейная команда Президента Беларуси навестила воспитанников детского дома в Витебске
05 января 2024 15:20

Хоккейная команда Президента Беларуси навестила воспитанников детского дома в Витебске