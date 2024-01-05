«Белорусы привыкли к чистоте». Депутат Вячеслав Кузнецов о благоустройстве Минска и планах на 2024 год

Как год начнешь – так его и проведешь. Ежегодно в нашей стране утверждаются и реализуются мероприятия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Приводятся в порядок территории, сельскохозяйственные объекты, лесной фонд, садовые товарищества, обустраиваются зоны отдыха возле водоемов. Наведение порядка на земле – это не только государственная политика, но и вклад каждого жителя в общее большое дело. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Насколько активно работники холдинга участвуют в благоустройстве как территорий предприятия, так и города?

Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Работники предприятия поддерживают порядок, с удовольствием участвуют в проводимых месячниках, субботниках на территории города. Белорусы привыкли к чистоте в месте, где живут. Какие есть интересные примеры профсоюзных инициатив? Наталья Надольская:

Какие интересные примеры профсоюзных инициатив у вас есть? Какие события года вы считаете наиболее значимыми в жизни профсоюзной организации предприятия? Вячеслав Кузнецов:

В большинстве промышленных предприятий встал вопрос кадров, в первую очередь привлечение молодежи на предприятия. На нашем предприятии несколько лет назад мы начали программу адаптации молодых специалистов, которая подкреплена нормальными финансовыми влияниями. Профсоюзы были инициированы на местах, эта практика распространяется на всех. Налоговый кодекс с 2024 года позволяет делать налоговый вычет молодым специалистам. Это действенный шаг в поддержку. Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета – подробности здесь. Как проводится профориентация молодежи? Наталья Надольская:

В Минске есть практика профориентации, когда на предприятия приезжают студенты, проводят целый рабочий день. Практикуется ли на вашем предприятии такое? Вячеслав Кузнецов:

На нашем предприятии профориентация начинается со школьной скамьи. Мой ребенок попал на наше предприятие на экскурсию еще во втором классе. Мы на предприятии сделали оплачиваемые практики, учащиеся вузов (3-4 курс) работают на полставки. К нам по распределению уже приходят достаточно подготовленные специалисты.

О работе холдинга «БелОМО» Наталья Надольская:

Холдингу «БелОМО» уже более 50 лет. Каков его профиль был изначально? На что сделана ставка сегодня? Вячеслав Кузнецов:

Предприятие всегда было военного назначения. В советские времена было достаточно засекреченным. Это оптика, военная оптика. Завод имени С.И. Вавилова выпускает надежные счетчики газа, которые много у кого дома стоят. Многие пользуются нашей соковыжималкой или сушилкой. Многие не подозревают, что в тормозной системе большегрузных автомобилей стоят наши компоненты. Наталья Надольская:

Как наращиваются темпы развития? В чем перспективы? Хватает ли кадров? В чем особенность новых требований к персоналу? Вячеслав Кузнецов:

Это перевооружение станочного парка, внедрение новых технологий, материалов, новых конструкторско-технологических решений. Для всего этого нужны более высококвалифицированные кадры. Наталья Надольская:

Какова география экспорта? Вы можете гарантировать, что продукция вашего предприятия отвечает всем требованиям и стандартам?

Вячеслав Кузнецов:

Полувековая история холдинга и признание во многих странах мира нашей продукции дает основание полагать, что с качеством у нас все хорошо. Какие сферы нуждаются в дополнительном финансировании, по мнению минчан? Наталья Надольская:

По результатам соцопроса, минчане убеждены, что в дополнительном финансировании нуждается сфера ЖКХ, в том числе благоустройство придомовых территорий и озеленение. Сколько средств запланировано на зеленое хозяйство в бюджете на 2024 год? Вячеслав Кузнецов:

На содержание зеленых зон – 85 миллионов. Беличья тропа, игровые площадки и спортивный городок. Вот как изменился Севастопольский парк в Минске – подробности здесь. Как молодежи привить понимание важности труда? Наталья Надольская:

Вы как член Республиканской партии труда и справедливости уверены в том, что труд очень важен, формирует человеческую личность. Как привить это понимание нашим детям? Вячеслав Кузнецов:

Понимание жизни, смысла жизни, отношения к труду должно идти из семьи. Я воспитывался в СССР, все фильмы о пекарях, трактористах, каменщиках. Это то направление, которого сейчас не хватает. Популяризация простых рабочих. Какие вопросы волнуют молодежь? Наталья Надольская:

Какие вопросы волнуют молодежь вашего избирательного округа? Становится ли молодежь более инициативной?

Вячеслав Кузнецов:

У молодежи есть идеи, они готовы их воплощать в жизнь. Им нужно немного помогать. Волнуют вопросы жилья. Для этого нужны средства. Это кредитование жилья, стройка арендной квартиры. О работе КОТОСов Наталья Надольская:

Как работают КОТОСы в вашем избирательном округе? Вячеслав Кузнецов:

В 2024 году меняется система организации работы КОТОСов. Будет создано на территории города 60 окружных КОТОСов, а по границам округа каждого депутата Мингорсовета КОТОСы имеют право инициировать те или иные гражданские инициативы, через Мингорсовет на основе конкурса они будут профинансированы. Какие социально значимые объекты введены в эксплуатацию в Минске? Наталья Надольская:

Какие социально значимые объекты введены по наказам избирателей в минувшем году? Вячеслав Кузнецов:

На территории округа глобальные наказы, которые были, выполнены. Это капитальные ремонты нескольких домов, имеющих историческую ценность, находящиеся на проспекте Независимости. В «Маяке Минска» появилось новое детское дошкольное учреждение, на улице Макаенка появилось новое дошкольное учреждение. В чем преимущество формата единого дня голосования? Наталья Надольская:

В этом году у нас пройдет единый день голосования. В Минске избиратель получит два бюллетеня по выборам депутатов в Палату представителей и по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов. Как вам такой формат?