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Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета

05 января 2024 15:24
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Как год начнешь – так его и проведешь. Ежегодно в нашей стране утверждаются и реализуются мероприятия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Приводятся в порядок территории, сельскохозяйственные объекты, лесной фонд, садовые товарищества, обустраиваются зоны отдыха возле водоемов. Наведение порядка на земле – это не только государственная политика, но и вклад каждого жителя в общее большое дело. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие вопросы благоустройства беспокоят граждан больше всего?

Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета-1

Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Люди приходят с одними и теми же практическими вопросами, если они касаются жизнедеятельности города. Самые сложные вопросы в городе – это парковочные места, обустройство детских площадок, зачастую вопросы прокладывания пешеходных дорожек, более удобных маршрутов во дворах.

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# Социальная инфраструктура # общество # Вячеслав Кузнецов # Наталья Надольская

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