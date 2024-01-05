Какие вопросы благоустройства беспокоят минчан больше всего? Ответил депутат Мингорсовета

Как год начнешь – так его и проведешь. Ежегодно в нашей стране утверждаются и реализуются мероприятия по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Приводятся в порядок территории, сельскохозяйственные объекты, лесной фонд, садовые товарищества, обустраиваются зоны отдыха возле водоемов. Наведение порядка на земле – это не только государственная политика, но и вклад каждого жителя в общее большое дело. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Какие вопросы благоустройства беспокоят граждан больше всего?