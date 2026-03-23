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Более 70 тыс. школьников посетили единый день открытых дверей в белорусских вузах

23 марта 2026 16:45
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Ставка на будущее! Что нового в «целевом» наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей? На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты.

Более 70 тыс. школьников посетили единый день открытых дверей в белорусских вузах-2

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Корректировки, которые сегодня в законодательство о целевой подготовке внесены, организация-заказчик обязана уведомить абитуриента перед подписанием договора о всех особенностях. Об особенностях поступления, об особенностях организации образовательного процесса и об условиях, которые будут в случае, если он нарушит выполнение договора. 

Работа по информированию в последние годы проводится слаженно и сплоченно не только учреждениями образования. Посмотрите на наши выставки, которые проводятся как в университетах, так и на предприятиях. 

Наша ежегодная международная выставка «Образование и карьера». У нас уже целая аллея организаций – заказчиков кадров. И родители с ребятами, приходя на эту выставку, в первую очередь знакомятся даже не с университетом или колледжем, в котором они получат образование, а с будущим местом работы. Знакомятся с кадровой службой, знакомятся с социальным пакетом, с возможностью заключения целевого договора. И в дальнейшем подбирают свою траекторию. 

Более 70 тыс. школьников посетили единый день открытых дверей в белорусских вузах-4

Сергей Пищов:
У нас 21 марта прошел единый день открытых дверей во всех университетах и во всех колледжах. Более 70 тысяч ребят! Сегодня предприятия приходят в университет и знакомятся уже не с выпускниками перед распределением или только для того, чтобы они пошли на практику, а с абитуриентами. И абитуриенты – это не только выпускники 11-х классов, это и ребята 10-х классов, и 9-классники, которые выбирают колледж, чтобы после успешного освоения и получения востребованной профессии иметь возможность получить высшее образование в сокращенный срок. 

Такая возможность с 2025 года у ребят тоже есть. То есть возможности для молодежи созданы уникальные в нашей стране, в нашей системе образования. И эти результаты мы достигаем совместно с нашими предприятиями.

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# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Сергей Пищов

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