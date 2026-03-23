Более 70 тыс. школьников посетили единый день открытых дверей в белорусских вузах

Ставка на будущее! Что нового в «целевом» наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей? На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты.

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Корректировки, которые сегодня в законодательство о целевой подготовке внесены, организация-заказчик обязана уведомить абитуриента перед подписанием договора о всех особенностях. Об особенностях поступления, об особенностях организации образовательного процесса и об условиях, которые будут в случае, если он нарушит выполнение договора.

Работа по информированию в последние годы проводится слаженно и сплоченно не только учреждениями образования. Посмотрите на наши выставки, которые проводятся как в университетах, так и на предприятиях.

Наша ежегодная международная выставка «Образование и карьера». У нас уже целая аллея организаций – заказчиков кадров. И родители с ребятами, приходя на эту выставку, в первую очередь знакомятся даже не с университетом или колледжем, в котором они получат образование, а с будущим местом работы. Знакомятся с кадровой службой, знакомятся с социальным пакетом, с возможностью заключения целевого договора. И в дальнейшем подбирают свою траекторию.