Почему в белорусских медвузах перестанут обучать на платной основе? Объяснили в Минобразования

Ставка на будущее! Что нового в «целевом» наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей? На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты.

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Контрольные цифры приема, то есть бюджетные места и места на платной основе, формируются нашими заказчиками и учреждениями высшего образования по строго выстроенному алгоритму. То есть учитывается перспективная потребность кадровая в специалистах по каждой специальности. И в дальнейшем учредители (в данной ситуации – Министерство здравоохранения) утверждают контрольные цифры приема.

Подготовка специалистов за счет средств республиканского бюджета не нова для наших учреждений высшего образования. По такой же схеме у нас осуществляется подготовка кадров для аграрного комплекса, для педагогических специальностей.

Обучение у ребят после окончания университета не заканчивается. В частности, медицинские университеты и медицинские специальности – это дальнейшая практика, ориентированное обучение. В связи с этим такое решение.