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Новости по тегу #Новые правила приема в вузы и ссузы

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты
23 марта 2026 18:53

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты

Вступительная кампания – 2026. Рассказываем, что нужно знать абитуриентам о новых правилах
15 января 2026 10:37

Вступительная кампания – 2026. Рассказываем, что нужно знать абитуриентам о новых правилах

Новые правила приёма в вузы и колледжи Беларуси – что изменилось?
11 января 2026 07:48

Новые правила приёма в вузы и колледжи Беларуси – что изменилось?

В Беларуси внесены изменения в правила приёма в вузы и ссузы – Указ Президента
06 января 2026 13:48

В Беларуси внесены изменения в правила приёма в вузы и ссузы – Указ Президента

Новые специальности и онлайн-запись – вузы Беларуси начали приём документов
12 июля 2025 17:18

Новые специальности и онлайн-запись – вузы Беларуси начали приём документов

Минобразования утвердило план приёма в вузы – поступить смогут свыше 48 тысяч абитуриентов
29 марта 2025 16:59

Минобразования утвердило план приёма в вузы – поступить смогут свыше 48 тысяч абитуриентов

Победители университетских олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов
14 сентября 2022 09:26

Победители университетских олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов

Какие изменения планируют внести в проведение вступительных кампаний — совещание у Президента Беларуси
03 мая 2016 13:51

Какие изменения планируют внести в проведение вступительных кампаний — совещание у Президента Беларуси

Александр Лукашенко: при подготовке специалистов и наборе абитуриентов необходимо учитывать потребности экономики
03 мая 2016 10:34

Александр Лукашенко: при подготовке специалистов и наборе абитуриентов необходимо учитывать потребности экономики

Белорусские ССУЗЫ начинают прием документов 15 июля
15 июля 2014 08:24

Белорусские ССУЗЫ начинают прием документов 15 июля