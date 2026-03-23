Новости по тегу #Новые правила приема в вузы и ссузы

Что нового в целевом наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей?
Совсем скоро для тысяч белорусских старшеклассников начнется ответственная пора – подготовка к поступлению. На 2026 год правила приема в вузы претерпели ряд изменений.
Одно из ключевых нововведений касается заочной формы обучения в вузах: теперь для поступления больше не требуется подтверждать трудовой стаж по выбранной специальности.
Так, согласно Указу Президента, для поступления на заочную форму обучения больше не требуется соответствие трудового стажа избранному профилю образования.
У абитуриентов, желающих поступить на бюджет, есть 6 дней, чтобы подать документы. На некоторые специальности сельскохозяйственного и силового блоков – сроки чуть дольше.
Самый большой набор планируется на педагогические, медицинские, аграрные и инженерные специальности.
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