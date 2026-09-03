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Новости по тегу #Министерство образования Республики Беларусь

Иванец рассказал о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования
03 сентября 2026 16:47

Иванец рассказал о реализации принципа равных возможностей для получения качественного образования

Президент – министру образования: мы не будем бежать за западными стандартами
03 сентября 2026 16:44

Президент – министру образования: мы не будем бежать за западными стандартами

Иванец: самое главное – это стать человеком, который понимает ценность семьи, ценность своей страны
01 сентября 2026 18:14

Иванец: самое главное – это стать человеком, который понимает ценность семьи, ценность своей страны

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров
04 августа 2026 17:26

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров

В новом учебном году требования к внешнему виду учащихся остались без изменений – Минобразования
29 июля 2026 13:46

В новом учебном году требования к внешнему виду учащихся остались без изменений – Минобразования

Иванец: за 4 года число иностранных студентов выросло на 10 тысяч!
05 июля 2026 17:36

Иванец: за 4 года число иностранных студентов выросло на 10 тысяч!

Датские коровы в Устье. Караник рассказал, как живут буренки и какой проект обсуждают НАН и Минобразования
03 мая 2026 17:56

Датские коровы в Устье. Караник рассказал, как живут буренки и какой проект обсуждают НАН и Минобразования

Правительство Беларуси расширило поддержку детей-сирот
13 апреля 2026 17:44

Правительство Беларуси расширило поддержку детей-сирот

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты
23 марта 2026 18:53

Какие нововведения ждут целевиков? О деталях вступительной кампании говорили эксперты

Расширение будет поэтапным! Около 300 детских садов уже открыли группы для детей до 2 лет
18 февраля 2026 17:14

Расширение будет поэтапным! Около 300 детских садов уже открыли группы для детей до 2 лет

Минобразования: с 1 марта в детсадах Беларуси появятся группы для детей до двух лет
18 февраля 2026 06:43

Минобразования: с 1 марта в детсадах Беларуси появятся группы для детей до двух лет

Андрей Иванец о развитии системы образования на 2026 год: незыблемый принцип – доступность!
10 февраля 2026 18:03

Андрей Иванец о развитии системы образования на 2026 год: незыблемый принцип – доступность!