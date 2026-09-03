Новости по тегу #Министерство образования Республики Беларусь

Место жительства ребенка не должно определять уровень знаний, которые он получит.
«Если магистратура нужна будет для образования, для дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность».
Ко Дню знаний в Беларуси завершили масштабное обновление учебных заведений.
В Беларуси развернуто порядка 250 тематических ярмарок. Предприятия торговли полностью перестроили залы и предлагают покупателям скидки до 30%.
В торговых объектах с конца июля организовано более 250 школьных базаров.
Мы расширяем географию экспортообразовательных услуг. Это страны Африканского континента, Юго-Восточной Азии, безусловно, страны ШОС. Каждый третий иностранный студент – это Китайская Народная Республика.
«Я думаю, что наработки в ближайшее время лягут в основу нормативно-правовых актов уровня Совета министров и уровня указов Президента»
Важным нововведением стало включение лекарственных средств и медицинских изделий в состав государственного обеспечения сирот.
Что нового в целевом наборе? Каким будет перспективный кадровый план? И почему интерес к поступлению сегодня не только у абитуриентов и их родителей?
Расширение сети будет поэтапным и продуманным. В ближайшее время такую практику будут внедрять во всех дошкольных учреждениях страны.
В Министерстве подчеркивают: расширение сети – это не только ответ на потребности родителей, но и поддержка занятости женщин, укрепление института семьи и повышение доступности качественного дошкольного образования с самых ранних лет.
В эту пятилетку впервые сформированы 6 региональных научно-технических программ, которые призваны стать инновационным драйвером развития регионов.
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