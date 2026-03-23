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Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска

23 марта 2026 18:15
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Вкусный арт! Вязаная еда выглядит настолько сочно и реалистично, что хочется приготовить греческий салат и пожарить драничков. Колдует над зваными обедами и ужинами Наталья Татаржинская. 

Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска-2

По профессии – учитель химии и биологии. Когда сынишка ходил в детский сад, на родительском собрании попросили связать игрушки. И понеслось. 

Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска-4

Наталья Татаржинская:
Воспитатель сбросил мне референсы, и это была любовь с первого взгляда. Первая игрушка в этом направлении был вязаный торт, который до сих пор украшает группу детского сада. 

Вязаная еда – это современное искусство, которое берет корни в японской технике амигкруми. Я вяжу крючком из полухлопковой пряжи и наполняю их гипоаллергенным наполнителем холлофайбером. 

Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска-6

Для меня очень важно, чтобы мои игрушки были максимально похожи на настоящую еду. Например, когда я вязала коллекцию грибов, я консультировалась со своим папой, потому что он более опытный грибник, чем я. 

Подробности смотрите в видео.

# Хобби # Анастасия Макеева

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