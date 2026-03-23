Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска

Вкусный арт! Вязаная еда выглядит настолько сочно и реалистично, что хочется приготовить греческий салат и пожарить драничков. Колдует над зваными обедами и ужинами Наталья Татаржинская.

По профессии – учитель химии и биологии. Когда сынишка ходил в детский сад, на родительском собрании попросили связать игрушки. И понеслось.

Наталья Татаржинская:

Воспитатель сбросил мне референсы, и это была любовь с первого взгляда. Первая игрушка в этом направлении был вязаный торт, который до сих пор украшает группу детского сада.

Вязаная еда – это современное искусство, которое берет корни в японской технике амигкруми. Я вяжу крючком из полухлопковой пряжи и наполняю их гипоаллергенным наполнителем холлофайбером.