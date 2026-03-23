Подростки серьезно пострадали! В Гомеле скорректируют правила для самокатов – узнали об ограничениях

Если «Славянский базар» ассоциируется с летом, то один из символов наступившей весны на городских улицах, а точнее тротуарах, – элетросамокаты. Эти удобные средства передвижения относительно недавно вписались в городской образ жизни и тут же породили массу сопутствующих проблем. Одна из них – аварийные ситуации, которые возникают весьма регулярно. Одна из таких в минувшие выходные в Гомеле закончилась серьезными травмами для двух подростков. Сейчас они в больнице. Ну а этот факт – еще один аргумент в пользу того, что правила для таких участников дорожного движения нужно ужесточать. Какой пилотный проект запустили в Гомеле? Репортаж нашего корреспондента.

Вечером 21 марта двое подростков на электросамокате пересекли центральную улицу Гомеля на красный сигнал светофора. Маневр мог стоить им жизни – ребята попали под колеса легкового автомобиля и получили тяжелые травмы. Мальчики 15 и 17 лет находятся в больнице.

Руслан Колесников, начальник управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Проводятся определенные проверки, будет назначен ряд экспертиз, в том числе и автотехническая экспертиза, и судмедэкспертиза в отношении несовершеннолетних, которые получили телесные повреждения. После этого уже будет окончательное решение о виновности, кто все-таки виноват, степень вины и так далее.

Чтобы обезопасить водителей и пешеходов, в областном центре решили скорректировать правила пользования арендными самокатами. В обсуждении приняли участие представители ГАИ, местной власти и шеринговой компании, которая работает в Гомеле. Сейчас на территории города размещено более 500 средств персональной мобильности. Велосипеды, гироскутеры и электросамокаты – узнали, как минчане относятся к изменениям в ПДД

Кирилл Радаман, представитель шеринговой компании:

Ближайшая неделя будет довольно активной. Мы будем вносить изменения на карту покрытия города Гомеля. Меры, которые нам озвучил как исполком, как и сотрудники ГАИ, довольно суровые. Таких ограничений нет даже в Минске. Мы понимаем, для чего это было сделано, поэтому полностью согласны, принимаем правила игры и готовы содействовать для того, чтобы ДТП в Гомеле было меньше. В Гомеле выделят потенциально опасные перекрестки, на которых ограничат скорость движения самокатов до 7 километров в час. Также лимиты коснутся мест отдыха – парков, скверов и мемориалов. В остальных локациях можно разгоняться до 10 километров в час, на велодорожках – до 25. Замедляться самокаты будут автоматически.