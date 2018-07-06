В каких случаях надо сохранять упаковку товара?

Новости Беларуси. О правах потребителей говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Возврат товара в упаковке – это обязательное условие?

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь:

Это касается только качественного товара.

Когда возвращается качественный товар, в течение 14 дней.

Есть перечень товаров, которые нельзя вернуть, но остальной товар можно вернуть в течение 14 дней. При этом мы рассматриваем, что и продавец, и потребитель – добросовестные стороны договора, поэтому ни одна сторона не должна страдать. При этом надо отметить, что вскрытая упаковка – это не означает, что нарушен товарный вид товара, потому что товар не подходит по размеру, по цвету. Мы должны были его померить, посмотреть, развернуть. Поэтому надо возвращать в упаковке, только неразорванной на мелкие клочки.

Какие изменения в закон о защите прав потребителей будут внесены с 23 декабря?