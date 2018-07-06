Обяжут ли писать на этикетках товаров по-белорусски?

Новости Беларуси. Что изменится в законе о защите прав потребителей с 23 декабря, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Среди новых норм – требование указывать информацию о товарах на «белорусском и (или) русском языках». Ранее требовалось указывать данные на «белорусском или русском языках». Не совсем понятно, в чём принципиальная разница?
Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь:
Никакой разницы. Сегодня никто не запрещает производителю наносить информацию и на русском языке, и на белорусском.
Если информация только на русском языке, это будет являться нарушением?
Ирина Барышникова:
Не нарушение, так же будет сегодня и завтра.
Это не является нарушением.
У нас – два государственных языка, какой язык выберет изготовитель – это его право, но, главное, чтобы он присутствовал.
Какие изменения в закон о защите прав потребителей будут внесены с 23 декабря?