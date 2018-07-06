Обяжут ли писать на этикетках товаров по-белорусски?

Новости Беларуси. Что изменится в законе о защите прав потребителей с 23 декабря, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Среди новых норм – требование указывать информацию о товарах на «белорусском и (или) русском языках». Ранее требовалось указывать данные на «белорусском или русском языках». Не совсем понятно, в чём принципиальная разница?

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь:

Никакой разницы. Сегодня никто не запрещает производителю наносить информацию и на русском языке, и на белорусском.

Если информация только на русском языке, это будет являться нарушением?

Ирина Барышникова:

Не нарушение, так же будет сегодня и завтра.

Это не является нарушением.

У нас – два государственных языка, какой язык выберет изготовитель – это его право, но, главное, чтобы он присутствовал.

Какие изменения в закон о защите прав потребителей будут внесены с 23 декабря?