Мультфильмы и сказки о налогах: как детей обучают финансовой грамотности

Те, кто стоит на охране государственного бюджета, в это воскресенье отмечают профессиональный праздник. Навестить виновников торжества и узнать последние новости пришли в отделение налоговой инспекции самого большого спального района столицы – Фрунзенского.

Василий Малашенка, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Фрунзенскому району г. Минска №1:

С сентября прошлого года для удобства плательщиков в инспекции открыт Центр обслуживания плательщиков. Подобные центры функционируют еще в пяти районах Минска. Система электронной очереди включает в себя современный функционал и удобную навигацию.

Василий Малашенка:

У администратора можно получить любой ответ на интересующий вопрос. Среднее время ожидания, по статистике, у нас порядка 5 минут, так же, как и время обслуживания порядка 4,5-5 минут.

Совсем недавно Министерство по налогам и сборам ввело в практику знакомство детей с финансовой грамотностью. Теперь в каждом центре обслуживания плательщиков есть детская комната, где можно посмотреть познавательные мультфильмы о налогах и даже почитать «налоговые» сказки.

А налоговая инспекция Ленинского района столицы знакомит детей с налогами вот так:

Владимир Бурский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району г. Минска:

Сегодня в преддверии праздника – Дня работников налоговых органов, мы решили провести конкурс среди детей на лучший рисунок, на тему: что мы знаем о налогах. Сегодня дети рисовали на бумаге, как кто видит налоги.

И не только на бумаге. Тротуары Лошицкого парка запестрели разноцветными картинками. Был здесь и стадион «Динамо», и цветы, и солнце. Несмотря на юный возраст, дети рассуждают о налогах по-взрослому. И это правильно, ведь ребята с самого детства должны знать, что платить налоги нужно.

Владимир Бурский:

Поэтому мои работники не единожды выезжали в школы для проведения учеб с детьми в третьих, четвертых, пятых классах. Вот, буквально недавно, в 29-ой школе проводился урок для детей – что вы знаете о налогах. И, действительно, дети очень интересно рассказывали, как они представляют налоги, куда они идут.

Уроки налоговой грамотности прошли не зря. За рисунки ребят наградили призами и сладкими подарками. Собираться с детьми и проводить подобные акции стало у сотрудников налоговых служб столицы доброй традицией. Дети наравне со взрослыми осваивают азы налоговой грамотности.