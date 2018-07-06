Что изменится в системе возврата некачественных товаров в Беларуси с 23 декабря?

Новости Беларуси. О предстоящих изменениях в законе о защите прав потребителей говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Как можно вернуть некачественный или неподходящий товар? Знаю, что внесли какие-то изменения, которые теперь потребителей защищают ещё больше.

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь:

Не то, что больше. В данном случае, порядок разрешения спора с потребителем при возврате некачественного сложнотехнического товара соотнесён с порядком, закреплённом в Росийской Федерации. Так, например, технически сложный товар в течение 30 дней после покупки можно обменять либо вернуть, если он некачественный, без каких-либо условий.

А что значит «технически сложный товар»?

Ирина Барышникова:

Это, преимущественно, бытовая техника.

Ирина Барышникова:

А за пределами 30 дней мы можем вернуть либо обменять этот товар только в случае, если имеется существенный недостаток, или если товар был в ремонте, но его вовремя не отремонтировали.

Какие изменения в закон о защите прав потребителей будут внесены с 23 декабря?