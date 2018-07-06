«Происхождение – Китай, а производитель из Германии»: о товарах в Беларуси обяжут давать больше информации

Новости Беларуси. Что изменится в законе о защите прав потребителей с 23 декабря, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь:

Основное право потребителя – это достоверная информация в определённом объёме. На сегодняшний день, законом увеличивается объём информации, который должен представить потребителю – это классы эффективности сложнотехнического товара, а также – о стране происхождения товара. В данном случае, велась работа по приведению, в соответствии с техническими регламентами Таможенного Союза.

И это – в рамках международного законодательства.

Почему внесены такие уточнения? Во-первых, страна-производитель – это может быть Германия, юридический адрес производителя находится в Германии, но он заказал производство товара, например, в Китае. В данном случае, происхождение будет – Китай, а производитель из Германии.

Какие изменения в закон о защите прав потребителей будут внесены с 23 декабря?