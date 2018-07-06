Обязан ли водитель маршрутки иметь сдачу?

Новости Беларуси. О правах потребителей говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Сдача с наличных денег – это обязанность продавца? Если он говорит, что сдачи нет – это только его проблема?

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь:

Это его обязанность. Да.

А в маршрутном такси, если у водителя нет сдачи, то это уже – не проблема водителя? Потому что там какой-то другой закон – по перевозке пассажиров, и у тебя, как у пассажира, должна быть без сдачи оплата?

Ирина Барышникова:

В данном случае, в принципе, и у водителя также должна быть сдача. Потому что потребитель может расплачиваться деньгами, и ему обязаны дать сдачу.

Какие изменения в закон о защите прав потребителей будут внесены с 23 декабря?