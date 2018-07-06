За хранение некачественного товара при ремонте придётся платить продавцу?

Новости Беларуси. Что изменится в законе о защите прав потребителей с 23 декабря, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Что касается гарантийного ремонта, когда он затягивается, с нас теперь будут брать деньги за хранение товара в мастерской?

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь:

Здесь надо рассматривать добросовестность стороны.

Мы предъявили требование по поводу некачественного товара о производстве ремонта.

Ремонт произведён, и он уже находится у продавца, оповестили потребителя, что товар можно забрать, а его не забирают. И поэтому продавец несёт какие-то расходы по хранению, сохранению его в целостности, чтобы он не пропал. И за пределами двух месяцев продавец имеет право предъявить счёт за хранение товара.

Какие изменения в закон о защите прав потребителей будут внесены с 23 декабря?