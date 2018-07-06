«Рассчитываем, что достигнем прошлогодних результатов». Белорусские аграрии приступили к жатве

Поэтому в ход работ пришлось вносить коррективы. Но даже при этом в хозяйствах настроены оптимистично и обещают спасти урожай.

Новости Беларуси. На юго-западе страны уборку зерновых начали значительно раньше обычного: сказалась жаркое начало лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ковальчик, директор сельхозпредприятия:

Зерно не наполнено. Но все-таки мы рассчитываем, что достигнем прошлогодних результатов. На это, по крайней мере, есть надежда.

Пока урожайность оставляет желать лучшего: по озимому рапсу – 25 центнеров с гектара. Этот показатель достигнут на фоне непростых погодных условий. Засуха два месяца кряду не прошла бесследно. Выйти даже на показатели 2017 года будет очень непросто.