Какие изменения ожидают таможенную отрасль – рассказал председатель ГТК Беларуси
Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета Министров. Главе государства представили сразу несколько законопроектов и новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аргументы глава государства услышал, но необходим персонифицированный подход. Особенно в банковской, лизинговой и строительной сферах. Это как раз вопросы правительства и губернаторов. И речь о передаче полномочий Президента исполнительной вертикали власти. С целой папкой новаций сегодня на совещание пришел руководитель Государственного таможенного комитета. Среди них – оценка деятельности оценщиков.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь, как и в иных сферах экономики, должны работать исключительно высокопрофессиональные эксперты, которые могут оказать качественные услуги. Что называется, с хорошей репутацией, которым государственные люди могут доверять проведение оценки. Только объективно проведенная оценка позволяет принимать верные управленческие решения. Тем более, когда рыночной стоимости государственного, считай, народного имущества или будущих доходов бюджета. Часто в рыночной экономике приходится осуществлять оценку того или иного имущества.
В стране оценкой имущества занимаются две сотни субъектов. И не всегда действуют по правилам. В итоге стоимость импортного автомобиля при ввозе в страну могут занизить – значит бюджет не дополучит прибыль. А в страховом случае – завысить. Глава государства поручил не смотреть так узко на этот вопрос. Поручение проверить всю оценочную систему. Дедлайн – апрель. Критерии разработаны. Осталось проверить, как им следуют. Много предложений касалось, что называется, упрощения таможенного контроля.
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Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Предлагается значительное облегчение для бизнеса, сокращение административных норм, упрощение. Например, ряд документов субъекты хозяйствования в таможню вообще не будут представлять. А мы эти сведения будем получать от взаимодействия с другими государственными органами, банками и так далее. Ряд документов, который сейчас представляется в бумажном виде, будет представляться только в электронном. Кроме того, по отдельным направлениям сокращаются сроки административных таможенных процедур. Предусматривается в проекте закона такая норма, что физическое лицо, обычный человек, который пересекает границу, сможет представлять не бумажную декларацию и заполнять ее в пункте пропуска, а электронную декларацию, причем предварительно до въезда на границу. Это и время сократит, и затраты. Причем такая электронная декларация будет бесплатно подаваться, то есть без оплаты за передачу электронную.
Упростить таможенные процедуры для людей и организаций – этот проект закона Президент поддержал, а вот по поводу унификации и таможенного законодательства с союзной Россией критерии следующие.
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