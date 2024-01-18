Какие изменения ожидают таможенную отрасль – рассказал председатель ГТК Беларуси

Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета Министров. Главе государства представили сразу несколько законопроектов и новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аргументы глава государства услышал, но необходим персонифицированный подход. Особенно в банковской, лизинговой и строительной сферах. Это как раз вопросы правительства и губернаторов. И речь о передаче полномочий Президента исполнительной вертикали власти. С целой папкой новаций сегодня на совещание пришел руководитель Государственного таможенного комитета. Среди них – оценка деятельности оценщиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь, как и в иных сферах экономики, должны работать исключительно высокопрофессиональные эксперты, которые могут оказать качественные услуги. Что называется, с хорошей репутацией, которым государственные люди могут доверять проведение оценки. Только объективно проведенная оценка позволяет принимать верные управленческие решения. Тем более, когда рыночной стоимости государственного, считай, народного имущества или будущих доходов бюджета. Часто в рыночной экономике приходится осуществлять оценку того или иного имущества.