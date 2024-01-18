В Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий
Создание комфортных условий для бизнеса, развитие инновационных и импортозамещающих производств, а также совершенствование сферы услуг. Об этом шла речь во время единого дня информирования в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Темой встречи стал «Год качества – залог успеха социально-экономического развития страны». Говорили о задачах, которые стоят перед сектором экономики, а также о внедрении современных технологий в производство и формах контроля качества труда. Стоит задача достичь высоких стандартов белорусской продукции. Кроме того, в Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий.
Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:
Год качества – это такая многоуровневая структура, которая посвящена вопросам взаимодействия межведомственного по реализации главных целей, заложенных в указе главы государства об объявлении Года качества. Это повышение благосостояния уровня населения, ответственность каждого человека за результаты труда.
Артур Ярец, начальник отдела качества и сервисного обслуживания Министерства промышленности:
Качество – это персонал, который выпускает, то есть повышение его уровня квалификации, персонала. В первую очередь это изменение технологий. Сегодня мир движется очень быстро. В республике на постсоветском пространстве одна из самых высоких компетенций по технической части, по изготовлению, по машиностроению.
Такие дни – эффективная возможность коммуникации власти и горожан.