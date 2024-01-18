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В Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий

18 января 2024 18:30
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Создание комфортных условий для бизнеса, развитие инновационных и импортозамещающих производств, а также совершенствование сферы услуг. Об этом шла речь во время единого дня информирования в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий-1

Темой встречи стал «Год качества – залог успеха социально-экономического развития страны». Говорили о задачах, которые стоят перед сектором экономики, а также о внедрении современных технологий в производство и формах контроля качества труда. Стоит задача достичь высоких стандартов белорусской продукции. Кроме того, в Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий.

В Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий-4

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:
Год качества – это такая многоуровневая структура, которая посвящена вопросам взаимодействия межведомственного по реализации главных целей, заложенных в указе главы государства об объявлении Года качества. Это повышение благосостояния уровня населения, ответственность каждого человека за результаты труда.

В Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий-7

Артур Ярец, начальник отдела качества и сервисного обслуживания Министерства промышленности:
Качество – это персонал, который выпускает, то есть повышение его уровня квалификации, персонала. В первую очередь это изменение технологий. Сегодня мир движется очень быстро. В республике на постсоветском пространстве одна из самых высоких компетенций по технической части, по изготовлению, по машиностроению.

Такие дни – эффективная возможность коммуникации власти и горожан.

# Год качества # общество # Александр Скуратов # Новости Минска и Минской области

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