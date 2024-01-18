Создание комфортных условий для бизнеса, развитие инновационных и импортозамещающих производств, а также совершенствование сферы услуг. Об этом шла речь во время единого дня информирования в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Темой встречи стал «Год качества – залог успеха социально-экономического развития страны». Говорили о задачах, которые стоят перед сектором экономики, а также о внедрении современных технологий в производство и формах контроля качества труда. Стоит задача достичь высоких стандартов белорусской продукции. Кроме того, в Минске планируют ввести поощрения для лучших предприятий.

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Год качества – это такая многоуровневая структура, которая посвящена вопросам взаимодействия межведомственного по реализации главных целей, заложенных в указе главы государства об объявлении Года качества. Это повышение благосостояния уровня населения, ответственность каждого человека за результаты труда.