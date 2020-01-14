Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров: «До конца не решён вопрос стоимости строящегося жилья»

Новости Беларуси. Недобросовестные посредники, стоимость жилья и пенсии – темы, которые 14 января обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент встретился с руководством Совета Министров. По вопросам, которые звучали сегодня на совещании, в ближайшее время планируют принять соответствующие указы. Так что Президент готов выслушать все аргументы. Но ещё до начала обсуждений глава государства предупредил, что основные принципы экономической политики останутся неизменными. В центре – человек. Исходя из его проблем и нужд и будут приниматься дальнейшие решения.

Одна из тем совещания – как бороться с недобросовестными посредниками. Проблема в том, что из-за перепродажи через пятые руки итоговая цена зачастую взлетает до небес. И если раньше это касалось в основном поставок на внешние рынки, то сейчас корень проблемы в закупках уже внутри страны, в том числе в госорганизациях. У правительства есть и предложения, как оптимизировать ценообразование на рынке строительства жилья. В развитии темы Президент напомнил о своем поручении строить квартиры с 5-процентной рентабельностью. По такому финансовому принципу уже работает – и довольно успешно – Минский завод эффективных строительных конструкций. Так что мешает перенять этот опыт и другим застройщикам?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последние годы в республике много сделано для увеличения объемов жилищного строительства – в городах выросли целые кварталы, в сельских населенных пунктах строятся новые дома. Однако при этом до конца не решен вопрос стоимости строящегося жилья. Ну чего там греха таить? У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу, чтобы получить кусок земли, построить дом, а потом продать квартиру), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально.

И если мы, имея жилье (или присутствующие здесь, имея жилье, в шоколаде себя чувствуют, как в народе говорят), и забыли о нуждах людей – это плохо. Я это не забыл. Было поручение, при этом на практике апробированное, по ценообразованию, я не боюсь этого сказать, на жилье.

Мы проверили эти 5%, здесь мэр Минска присутствует, он доложит, как работает завод эффективных строительных конструкций. 5% рентабельности, так? Работает, цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что если мы этим путем пойдем, будут вымываться какие-то финансовые средства, и предприятия в результате рухнут. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, мы должны им помогать. Наша помощь прежде всего заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам.





Глава государства подчеркнул, что строить жильё будут организации, готовые работать с рентабельностью в 5 %, независимо от формы их собственности. Ещё один вопрос, который звучит не впервые, но по-прежнему требует проработки – это импортозамещение. Не все поручения Президента в этой сфере выполнены.