Лукашенко о санкциях: таким образом и Штаты, и ЕС расправляются с конкурентами

В повестке – пять вопросов. Некоторые звучали не так давно, а сегодня нуждаются в доработке с учетом мировой ситуации. В частности, это касается продажи имущества собственниками из недружественных стран. Нынешнее законодательство запрещает таким акционерам продажу имущества без специального разрешения. Тем не менее правительство предлагает проявить больше гибкости в данном вопросе.

Запрет на продажу имущества стал ответной мерой на санкционную политику Запада. Однако это не самоцель, а механизм защиты интересов белорусов и независимости государства. Как подчеркнул Президент, данный вопрос связан с еще одной темой, которую обсудили в ходе совещания, – противодействие выводу капитала из страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Санкции – традиционная и многократно отработанная практика давления так называемых мировых лидеров на неугодные им страны. К сожалению, это, если можно так сказать, модный экономический тренд. Таким образом и Штаты, и Европейский союз давно расправляются с конкурентами. Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий: преференции, льготы, инфраструктуру, компетенции. Приходи и работай. Но не ради наживы за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и вразумления.

Тем не менее представители государственного контроля докладывают о фактах оттока средств в недружественные страны и даже о целенаправленном выводе прибыли за пределы Беларуси. Короче, деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции. Грубовато. Так получается? Поэтому сегодня я хочу услышать исчерпывающую информацию о том, почему возникают такие прецеденты. Ведь на практике заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки.