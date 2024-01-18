Беларусь и Россия выстроили такие отношения, какие на планете никто не знает – Лукашенко

Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета министров. В повестке было пять вопросов, к некоторым возвращаются уже не первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Про санкции в ходе совещания говорили много. Это неизбежно, что они влияют на экономику. Но главное, что нам удалось удержать планку, а по отдельным позициям – повысить показатели. Тем не менее проседания есть, в частности в сфере инвестиций. Как отметил Президент, в Беларуси созданы исключительные условия для работы, в том числе иностранных инвесторов. Те, кто хотят, работают, другие идут на поводу у Запада и уходят из Беларуси.

К слову, в ущерб себе. Это их дело, но вот чего нельзя допустить, так это вывода капитала за границу. Меры противодействия должны срабатывать молниеносно. Отдельное внимание глава государства обратил на корректировку таможенного законодательства. Подходы должны быть общими для Беларуси и для России. Но есть принципиально важный момент – ничто не должно делаться в ущерб независимости.