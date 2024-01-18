Беларусь и Россия выстроили такие отношения, какие на планете никто не знает – Лукашенко

Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета министров. В повестке было пять вопросов, к некоторым возвращаются уже не первый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Про санкции в ходе совещания говорили много. Это неизбежно, что они влияют на экономику. Но главное, что нам удалось удержать планку, а по отдельным позициям – повысить показатели. Тем не менее проседания есть, в частности в сфере инвестиций. Как отметил Президент, в Беларуси созданы исключительные условия для работы, в том числе иностранных инвесторов. Те, кто хотят, работают, другие идут на поводу у Запада и уходят из Беларуси.
К слову, в ущерб себе. Это их дело, но вот чего нельзя допустить, так это вывода капитала за границу. Меры противодействия должны срабатывать молниеносно. Отдельное внимание глава государства обратил на корректировку таможенного законодательства. Подходы должны быть общими для Беларуси и для России. Но есть принципиально важный момент – ничто не должно делаться в ущерб независимости.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мы принимали решение об унификации, было много предложений, в том числе в плане таможенного законодательства. Чуть ли не создать одно министерство или таможенный комитет. Мы категорически от этого отказались и договорились, на Высшем госсовете в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль и так далее, не лишая государства этих полномочий и функций. Это говорит о том, что мы, Россия и Беларусь, суверенные, независимые государства. И из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. И они должны совершенствоваться.
Система общая, похожая – как угодно, но должны быть два суверенных, независимых государства. И всякие там вякания и писания – я только что обзор прочитал, что «все, Беларусь теряет суверенитет!» Мы ничего не теряем. Не только вы, но и журналисты видят, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы и действуем только в исключительных условиях, которые выгодны для нас.
Отношений Беларуси и России касается и создание совместного космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Президент настаивает, что от проекта должна быть в том числе экономическая отдача. Рассматривать его нужно как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества. Как отметил председатель Президиума Национальной академии наук, Беларусь – это космическая страна. По части спутников мы сотрудничаем не только с Россией и странами бывшего СССР, но также с Китаем. Ученым предстоит подсчитать затраты на создание совместного спутника. Позже к этой теме еще вернутся.
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