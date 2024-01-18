В Минске стартовал благотворительный проект «С добрым сердцем в каждый дом»

«С добрым сердцем в каждый дом». В Минске стартовал благотворительный проект для детей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его открытие состоялось в Доме милосердия Всехсвятского прихода. Здесь собрались семьи, участвующие в марафоне, представители власти и духовенства. Инициаторами проекта выступили общественные организации столицы: Белорусский союз женщин, «Белая Русь» и БРСМ. Идею поддержало руководство города. В рамках марафона на протяжении месяца в каждом районе столицы пройдут благотворительные концерты, мастер-классы, выставки, театрализованные представления по сбору средств. Деньги пойдут на приобретение медицинских препаратов, оборудования, инвалидных колясок и реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

Протоиерей Федор Повный, председатель приходского совета прихода в честь Всех Святых:

Мы собрались здесь, в зимнем саду Дома милосердия. Отсюда начинается акция, которую проводит и Всехсвятский приход при поддержке Мингорисполкома. Проводим, чтобы жизнь наших соотечественников, страдающих телесными недугами, стала намного легче и гораздо качественнее.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

В нашей Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» есть такой слоган: «Делать добро легко». А когда мы его делаем еще и вместе, мне кажется, это не просто легко, его хочется сделать как можно больше. Ведь на самом деле человеку не нужен повод, чтобы помочь любому человеку, который нуждается в любой помощи.