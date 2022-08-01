Какая главная задача ветеринара? Ответил декан Витебской государственной академии ветеринарной медицины
Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Алена Сырова, СТВ:
Александр, когда мы видим кадры из тех же коровников, где животные содержатся в ужасном состоянии, но кто-то из них остается в живых. Наверняка их потом пытаются по возможности спасти и выходить. Насколько дорого лечить потом животное, которое содержалось в таких условиях?
Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской государственной академии ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук:
Зачастую это попросту неоправданно экономически. Именно поэтому главная задача ветеринарных специалистов: превентивно воздействовать на картину происходящего, чтобы не допустить развития болезни.
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть как у человека: прививка лечит болезнь в будущем.
Александр Соловьев:
Совершенно верно, поэтому сегодня это правильное направление, правильный вектор, что разрабатываются вакцины, биологические препараты, средства и способы превентивной терапии и профилактики, чтобы защитить здоровье животного.
Кирилл Казаков:
Какие у нас есть не взрывные технологии, а технологии, которыми белорусская ветеринария может гордиться? И мне подсказывают, что и у вас есть разработка.
Александр Соловьев:
Есть разработки, но они больше касаются лечения животных. Если говорить о профилактике болезней, то сегодня разработан ряд вакцин сотрудниками академии в тандеме с сотрудниками «БелВитунифарм», которые полностью импортозамещаются и являются экспортно ориентированными. Таким образом, они защищают животных от тех штаммов, которые имеют место быть именно в нашей стране, в отличие от тех зарубежных вакцин, которые зачастую приобретаются сельскохозяйственными предприятиями.
Иван Смильгинь, заместитель министра – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Но ни одна вакцина, никакой препарат, будь он отечественного производства, будь он зарубежного, самый дорогой, он не вылечит от бесхозяйственности. Мы все прекрасно понимаем.
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