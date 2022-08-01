Какая главная задача ветеринара? Ответил декан Витебской государственной академии ветеринарной медицины

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Александр, когда мы видим кадры из тех же коровников, где животные содержатся в ужасном состоянии, но кто-то из них остается в живых. Наверняка их потом пытаются по возможности спасти и выходить. Насколько дорого лечить потом животное, которое содержалось в таких условиях?

Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской государственной академии ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук:

Зачастую это попросту неоправданно экономически. Именно поэтому главная задача ветеринарных специалистов: превентивно воздействовать на картину происходящего, чтобы не допустить развития болезни. Кирилл Казаков, СТВ:

То есть как у человека: прививка лечит болезнь в будущем. Александр Соловьев:

Совершенно верно, поэтому сегодня это правильное направление, правильный вектор, что разрабатываются вакцины, биологические препараты, средства и способы превентивной терапии и профилактики, чтобы защитить здоровье животного.