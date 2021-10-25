Как заинтересовать поколение TikTok изучать Конституцию? Вот что ответил студент белорусского вуза
Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Павел, референдум – это участие в управлении государством?
Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ, заместитель председателя Демократического союза:
Конечно.
Кирилл Казаков:
То есть вы придете, вы проголосуете. Каким образом поколение TikTok, назовем его так, они видят? Каким образом их убедить прийти проголосовать? На самом деле большинству школьников, старших школьников Конституция неинтересна.
Павел Гордеюк:
Давайте посмотрим со стороны обычного человека, даже не молодежи – обывателя. Как часто он сталкивается с Конституцией? Он чаще всего сталкивается с Трудовым кодексом, с Уголовным кто-то. Но с Конституцией – реже всего.
Кирилл Казаков:
Но это фундаментальный закон, который потом спускает все эти законы. И Уголовный кодекс отсюда же.
Павел Гордеюк:
Кто учит? Учителя. Мои основные претензии – к Министерству образования. Одного урока обществоведения в неделю недостаточно. Вот кто-нибудь откройте учебник по обществоведению – сколько там часов посвящено изучению наших государственных символов?
Кирилл Казаков:
Понятие кругозора нашего поколения – тоже очень неизвестно. Я сейчас заступлюсь за Министерство образования по одной причине, потому что Министерство образования по своей структуре позволяет разрабатывать программы, которые учат людей. Но если желания нет постигать эту учебу вне стен школы, то этого кругозора не будет достаточно.
Алена Сырова, СТВ:
Едва ли школьник предпочтет чтение Конституции чтению художественной литературы.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Будет читать, но когда подрастет. Школьники Конституцию не пишут.
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