Как заинтересовать поколение TikTok изучать Конституцию? Вот что ответил студент белорусского вуза

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу « По существу » собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.

Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ, заместитель председателя Демократического союза:

Конечно.

Кирилл Казаков:

То есть вы придете, вы проголосуете. Каким образом поколение TikTok, назовем его так, они видят? Каким образом их убедить прийти проголосовать? На самом деле большинству школьников, старших школьников Конституция неинтересна.

Павел Гордеюк:

Давайте посмотрим со стороны обычного человека, даже не молодежи – обывателя. Как часто он сталкивается с Конституцией? Он чаще всего сталкивается с Трудовым кодексом, с Уголовным кто-то. Но с Конституцией – реже всего.

Кирилл Казаков:

Но это фундаментальный закон, который потом спускает все эти законы. И Уголовный кодекс отсюда же.