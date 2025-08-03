Жертвами наводнений и оползней во Вьетнаме стали 10 человек

Как минимум 10 человек погибли, еще трое числятся пропавшими без вести из-за непогоды, которая бушует на севере Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильные ливни не прекращаются здесь уже несколько дней и вызвали внезапные наводнения.

Стихия буквально стирает с лица земли населенные пункты, уничтожены около тысячи зданий. Еще 320 сильно повреждены. Многочисленные оползни заблокировали дороги и оставили без связи с внешним миром 30 деревень. К поискам пропавших без вести привлечены около тысячи человек, включая сотрудников полиции, военнослужащих и волонтеров. По прогнозам синоптиков, ливни будут продолжаться до конца следующей недели.