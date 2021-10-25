Депутат: Конституция должна сшить белорусский социум, убрать противоречия и обиды

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Те, кто поддержал Президента, наверняка тоже ждут каких-то перемен. Референдум – это перемены.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

В чем суть? Те, кто требовал перемен, Президент сделал шаг назад и два вперед, и эти люди отстали. Они уже забыли, о чем они говорили. Я уже неоднократно говорил о том, что дело не в модернизации и изменении Конституции, а дело в том, сможем ли мы потом свое сознание подвести под эту Конституцию. Конституцию поменять можно, это очень просто. А мы сможем по-новому жить? И это еще не все. Принять Конституцию – это только первый этап. Законодатели знают, начинается масштабная работа по изменению всего законодательства. Это работа серьезнейшая. Но люди готовы сами к этому, которые требовали перемен? Это вопрос. Кирилл Казаков:

Референдум это и покажет, какое количество людей придет и проголосует, мы тогда и поймем.