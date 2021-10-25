Депутат: Конституция должна сшить белорусский социум, убрать противоречия и обиды
Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Те, кто поддержал Президента, наверняка тоже ждут каких-то перемен. Референдум – это перемены.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
В чем суть? Те, кто требовал перемен, Президент сделал шаг назад и два вперед, и эти люди отстали. Они уже забыли, о чем они говорили. Я уже неоднократно говорил о том, что дело не в модернизации и изменении Конституции, а дело в том, сможем ли мы потом свое сознание подвести под эту Конституцию. Конституцию поменять можно, это очень просто. А мы сможем по-новому жить? И это еще не все. Принять Конституцию – это только первый этап. Законодатели знают, начинается масштабная работа по изменению всего законодательства. Это работа серьезнейшая. Но люди готовы сами к этому, которые требовали перемен? Это вопрос.
Кирилл Казаков:
Референдум это и покажет, какое количество людей придет и проголосует, мы тогда и поймем.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:
Самое важное, что мы должны понять. Мы идем на этот референдум и на эту Конституцию, потому что по замыслу тех, кто идет на эти изменения, она должна стать Конституцией мира и согласия, она должна сшить белорусский социум, убрать все противоречия и обиды. И она должна гарантировать нас от рецидивов, когда мы в прошлом году встали на очень опасную позицию, когда запахло гражданской войной. Мы все эти вещи должны убрать, не капитулируя, не поступаясь с принципами социального государства, не отрицая фундаментальные наработки и великий белорусский государственный фундамент, который мы создали за это время. Но вместе с тем мы должны всем вменяемым, адекватным людям, которые где-то мыслят иначе, но они любят страну, дать возможность самореализовываться в этом процессе. И мы должны категорически поставить заслон волей нашего народа против террористов, мерзавцев и подлецов, которые продают нашу родину за периметром страны.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Люди придут. Они придут, потому что эти изменения, которые мы сегодня будем рассматривать на референдуме, назрели в обществе. И общество их поддерживает.
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