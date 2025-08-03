В Брестской области задержали курьера телефонных мошенников

Курьера телефонных мошенников задержали по горячим следам в Брестской области. Жертвой преступной схемы стала 59-летняя жительница Ивановского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мессенджере женщину «атаковали» звонками якобы сотрудники финансовой милиции.

Злоумышленники убедили пенсионерку в необходимости задекларировать ее сбережения. После того, как курьер забрал деньги, женщина поняла, что ее обманули и обратилась к правоохранителям.

Евгений Закржевский, начальник отдела УУР КМ УВД Брестского облисполкома:

В милицию обратилась 59-летняя жительница одного из агрогородков Ивановского района, которая стала жертвой мошеннической схемы. Женщина сообщила, что она передала злоумышленникам более 53 тысяч рублей в эквиваленте.

Установлено, пенсионерки в мессенджере стали поступать звонки от якобы сотрудников финансовой милиции о необходимости задекларировать денежные средства, которые хранятся у женщины по месту жительства. Злоумышленник уверил жертву, что после проверки деньги будут возвращены. Она поверила звонившему и отдала посреднику мошенников все свои сбережения.

Правоохранители оперативно приняли меры и вскоре задержали 23-летнего жителя соседней страны, который работал на аферистов. Он рассказал, что предложение о подработке нашел в мессенджере и после выполнения «заказа» собирался покинуть Беларусь. Но теперь злоумышленнику придется задержаться. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы. Деньги у курьера изъяли, вскоре они будут возвращены потерпевшей.