День железнодорожника – 60 тысяч сотрудников БЖД отмечают свой профессиональный праздник
На их плечах – обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта, перевозка грузов и пассажиров. Ежедневно самую крупную станцию Беларуси «Минск-Пассажирский» посещают минимум 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путь длинной более полутора века – в материале Яны Лысяковой.
Движение здесь не останавливается ни на секунду. Пассажиры спешат на платформы и в билетные кассы, по расписанию прибывают и отправляются поезд.
Вагончик тронется, перрон останется. Самая крупная железнодорожная станция Беларуси «в пути» уже более 150 лет. Ежедневно здесь принимают и отправляют 132 пассажирских состава. Внутренние и международные перевозки. От Москвы до Мурманска. Эта самая дальняя точка для путешествия поездом из Минска. Пассажирский состав преодолевает 1 700 километров. В пути – без малого, двое суток.
Ежедневно железнодорожную станцию «Минск-Пассажирский» посещает 30 тысяч человек.
Железная дорога цифровизируется. Для удобства работают онланй-сервисы. Но качественный сервис – это прежде всего люди, влюбленные в свою профессию. Татьяна Исакова уже почти 10 лет каждому пассажиру желает счастливого пути.
Аккуратная прическа, корпоративный дресс-код и улыбка – обязательные правила для представителей этой профессии. Ежедневно Татьяна обслуживает сотни пассажиров и каждому кассир старается уделить внимание.
Татьяна Исакова, кассир билетный станции «Минск-Пассажирский»:
Было такое очень много раз, когда нет билетов, допустим и человек подходит и тут такое хоп и сразу появляется билет. Ты ему стараешься быстро выбить билет и он тебя благодарит, лелеет. Ты такая хорошая, такая прекрасная. Это, конечно, воспринимается внутрь души, приятно становится, что ты сделал человеку добро.
Самое красноречивое свидетельство профессиональной работы – благодарность пассажиров.
Подробности в видео.