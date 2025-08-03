День железнодорожника – 60 тысяч сотрудников БЖД отмечают свой профессиональный праздник

На их плечах – обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта, перевозка грузов и пассажиров. Ежедневно самую крупную станцию Беларуси «Минск-Пассажирский» посещают минимум 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение здесь не останавливается ни на секунду. Пассажиры спешат на платформы и в билетные кассы, по расписанию прибывают и отправляются поезд.

Вагончик тронется, перрон останется. Самая крупная железнодорожная станция Беларуси «в пути» уже более 150 лет. Ежедневно здесь принимают и отправляют 132 пассажирских состава. Внутренние и международные перевозки. От Москвы до Мурманска. Эта самая дальняя точка для путешествия поездом из Минска. Пассажирский состав преодолевает 1 700 километров. В пути – без малого, двое суток.