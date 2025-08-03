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День железнодорожника – 60 тысяч сотрудников БЖД отмечают свой профессиональный праздник

03 августа 2025 10:38
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На их плечах – обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта, перевозка грузов и пассажиров. Ежедневно самую крупную станцию Беларуси «Минск-Пассажирский» посещают минимум 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь длинной более полутора века – в материале Яны Лысяковой.

День железнодорожника – 60 тысяч сотрудников БЖД отмечают свой профессиональный праздник-2

Движение здесь не останавливается ни на секунду. Пассажиры спешат на платформы и в билетные кассы, по расписанию прибывают и отправляются поезд.

Вагончик тронется, перрон останется. Самая крупная железнодорожная станция Беларуси «в пути» уже более 150 лет. Ежедневно здесь принимают и отправляют 132 пассажирских состава. Внутренние и международные перевозки. От Москвы до Мурманска. Эта самая дальняя точка для путешествия поездом из Минска. Пассажирский состав преодолевает 1 700 километров. В пути – без малого, двое суток.

Ежедневно железнодорожную станцию «Минск-Пассажирский» посещает 30 тысяч человек.

День железнодорожника – 60 тысяч сотрудников БЖД отмечают свой профессиональный праздник-4

Железная дорога цифровизируется. Для удобства работают онланй-сервисы. Но качественный сервис – это прежде всего люди, влюбленные в свою профессию. Татьяна Исакова уже почти 10 лет каждому пассажиру желает счастливого пути.

Аккуратная прическа, корпоративный дресс-код и улыбка – обязательные правила для представителей этой профессии. Ежедневно Татьяна обслуживает сотни пассажиров и каждому кассир старается уделить внимание.

День железнодорожника – 60 тысяч сотрудников БЖД отмечают свой профессиональный праздник-6

Татьяна Исакова, кассир билетный станции «Минск-Пассажирский»:
Было такое очень много раз, когда нет билетов, допустим и человек подходит и тут такое хоп и сразу появляется билет. Ты ему стараешься быстро выбить билет и он тебя благодарит, лелеет. Ты такая хорошая, такая прекрасная. Это, конечно, воспринимается внутрь души, приятно становится, что ты сделал человеку добро.

Самое красноречивое свидетельство профессиональной работы – благодарность пассажиров.

Подробности в видео.

# Белорусская железная дорога # Яна Лысякова

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