Власти Киева распродают страну. Зеленский внес в Верховную раду законопроект о ратификации соглашения с Великобританией, который предполагает 100-летнее партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договор стороны заключили еще в январе, в ходе визита британского премьера в Киев. Однако пока он не вступил в силу. Так, Лондон со своей стороны пообещал всестороннюю поддержку Украине в области обороны, ежегодное финансирование в размере более 3,5 миллиардов долларов, инвестиции в военное производство, включая дроны и артиллерию, а также содействие в создании специальных совместных флотилий и обмен технологиями.

Однако, разумеется, Великобритания делает это не бескорыстно. Взамен Киев должен открыть Лондону доступ к украинским полезным ископаемым. Напомним, ранее Зеленский разрешил добывать природные богатства Украины США.