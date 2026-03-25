Страновая команда ООН знакомится с возможностями и перспективами Гродненской области

Именно с Островца Страновая команда ООН начала знакомиться с возможностями и перспективами Гродненской области. Эксперты отмечают, что Беларусь последовательно движется к достижению Целей устойчивого развития, уделяет особое внимание балансу между экономическим ростом и благополучием каждого региона.

Ее появление в белорусской экономике позволяет развивать новые технологичные отрасли промышленности, повышать наукоемкость и поддерживать высокое качество жизни населения. Речь о Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Первое и самое главное, что у нас есть, – это человеческий потенциал, кадровый потенциал, интеллектуальный потенциал. И мы обязаны это развивать. Еще раз возвращаясь к нашей программе пятилетки, программе социально-экономического развития, ведь посмотрите, в числе семи основных приоритетов, которые у нас сформированы, у нас приоритеты развитию и укреплению человеческого потенциала, развитие приоритета «сильные регионы», все, что с этим связано. Понятно, экономика, и активно развиваем новые компетенции.

Беларусь готова делиться опытом в самых разных направлениях. Страновая команда ООН в Островце также оценила социальные объекты и атомную станцию. Она дает порядка 40 % общего объема потребления электрической энергии в стране, общий объем выработки превысил уже 58 миллиардов киловатт-часов, что эквивалентно покупке 16 миллиардов кубических метров природного газа.

А это уже к вопросу о технологическом и энергетическом суверенитете. А с учетом планов по развитию атомной энергетики в Беларуси этот тренд будет продолжен.