Как воспитать в детях бережное отношение к природе? Вот несколько советов от эксперта

В современном мире, где экология становится все более важной темой, обучение детей бережному отношению к природе – это не просто задача, а необходимость. Как же научить ребенка понимать, что окружающий нас мир – это общий дом, который требует заботы и уважения? Об этом и не только поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства.

Александр Стасевич, ведущий:

С каких пор, с какого возраста нужно ребенка приучать к бережному отношению к природе?