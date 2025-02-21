Как воспитать в детях бережное отношение к природе? Вот несколько советов от эксперта

В современном мире, где экология становится все более важной темой, обучение детей бережному отношению к природе – это не просто задача, а необходимость. Как же научить ребенка понимать, что окружающий нас мир – это общий дом, который требует заботы и уважения? Об этом и не только поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства.
Александр Стасевич, ведущий:
С каких пор, с какого возраста нужно ребенка приучать к бережному отношению к природе?
Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства:
Я полагаю, что нужно обучать с детсадовского возраста, когда ребенок уже начинает что-то понимать. Допустим, моему младшему ребенку 2,5 года, то есть с полутора лет мы уже четко знаем, что любой мусор, любую бумажку нужно донести до урны. Даже если мы не встречаем на прогулке, где-то в шаговой доступности, ребенок кладет бумажку в карман и, приходя домой, сразу выбрасывает ее в урну.
Ребенку сложно объяснить. Ребенок как губка, он впитывает, смотря на действия родителей. Все это нужно показывать на личном опыте, личном примере.
Подробности в видео.