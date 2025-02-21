Лукашенко поставил задачу проверить зимовку скота

Нынешний год особенно, но и пятилетка, – это не просто качество, а железная исполнительная дисциплина. Если её не будет, все пустое. Об этом заявил в пятницу, 21 февраля, Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного предприятия «Шипяны-АСК» в Смолевичском районе, информирует пресс-служба белорусского лидера.
Сегодняшнее мероприятие с участием Президента в Минской области проходит в формате выездного семинара по сельскохозяйственной тематике. Туда отправились и должностные лица, которые также являются уполномоченными представителями Главы государства в регионах страны, помощники Президента в областях, а также руководители научно-практических центров НАН по земледелию и животноводству.
Лукашенко обратил внимание, что сейчас идет зимовка скота, а чтобы не упустить проблемы по этому вопросу, и было принято решение провести выездной семинар для помощников и уполномоченных Президента в регионах. Глава государства сегодня готов послушать ученых. «Они расскажут помощникам и уполномоченным, а с завтрашнего дня вы должны на местах - в областях, районах - посмотреть, как организовано все это. Смотрите, запоминайте», – сказал Лукашенко. Обращаясь к присутствующим, Президент дал распоряжение после спросить с губернаторов, руководителей местной вертикали власти «на всю катушку».
«Обобщите в Правительстве все и доложите мне, как прошла зимовка скота. Кому - ордена, медали, а кому - противоположное», – сказал белорусский лидер.