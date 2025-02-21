У Беларусі расце цікавасць да ўнутранага турызму

Алена Паршута, намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства «Беларустурыст»:

Если раньше была классика, все путешествовали в Мир, Несвиж, Гродно, Брест. Сегодня география путешествий растет. Это очень радует. У нас появляются новые экскурсоводы в районных городах. И мы можем смело приехать туда и познакомиться и с традициями, и с культурой. И есть местный человек, который нас встретит, расскажет, то есть экскурсий каждый день становится больше, и радует то, что спрос на них есть.

Дарэчы, менавіта сёння экскурсаводы адзначаюць прафесійнае свята. Адкрываюць вядомыя і невядомыя куткi нашай краіны больш за 1 200 спецыялістаў. Штогод атэстацыю праходзяць больш за 400 чалавек, па-сапраўднаму захопленых сваей справай.