Прямой эфир

У Беларусі расце цікавасць да ўнутранага турызму

21 февраля 2025 08:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эксклюзіўныя турыстычныя маршруты, аўдыягіды і новы погляд на ўжо вядомыя аб'екты. Больш за два мільёны беларусаў летась падарожнічалі па краіне ў складзе арганізаваных груп, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Сёлета экскурсаводы ўпэўнены ў павелічэнні турпатокаў.

У Беларусі расце цікавасць да ўнутранага турызму-2

Новыя тэндэнцыі такiя: калі раней жыхары і госці краіны знаеміліся з Беларуссю ў фармаце арганізаваных груп, то цяпер перавагу аддаюць індывідуальным падарожжам з гідам. Папулярнымі напрамкамі застаюцца аглядныя, гісторыка-культурныя і экалагічныя экскурсіі. Павялiчваецца інтарэс і да прамысловасці. Дарэчы, у Беларусі адчынілі свае дзверы для турыстаў больш за пяцьдзясят прадпрыемстваў. Маштабная праграма падрыхтавана і да дзявятага мая. Запланавана наведванне розных памятных месцаў.

У Беларусі расце цікавасць да ўнутранага турызму-4

Алена Паршута, намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства «Беларустурыст»:
Если раньше была классика, все путешествовали в Мир, Несвиж, Гродно, Брест. Сегодня география путешествий растет. Это очень радует. У нас появляются новые экскурсоводы в районных городах. И мы можем смело приехать туда и познакомиться и с традициями, и с культурой. И есть местный человек, который нас встретит, расскажет, то есть экскурсий каждый день становится больше, и радует то, что спрос на них есть.

Дарэчы, менавіта сёння экскурсаводы адзначаюць прафесійнае свята. Адкрываюць вядомыя і невядомыя куткi нашай краіны больш за 1 200 спецыялістаў. Штогод атэстацыю праходзяць больш за 400 чалавек, па-сапраўднаму захопленых сваей справай.

# Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поставил задачу проверить зимовку скота
21 февраля 2025 08:22

Лукашенко поставил задачу проверить зимовку скота

Аляксандр Лукашэнка наведвае сельгаспрадпрыемства «Шыпяны-АСК» у Смалявіцкім раёне
21 февраля 2025 07:39

Аляксандр Лукашэнка наведвае сельгаспрадпрыемства «Шыпяны-АСК» у Смалявіцкім раёне

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Уганды
21 февраля 2025 06:57

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Уганды