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Новости по тегу #природа Беларуси

Экотропы Минска – показываем лучшие маршруты для прогулок
23 сентября 2026 12:47

Экотропы Минска – показываем лучшие маршруты для прогулок

Бренд Полесья! Чем вековые дубы притягивают туристов – показываем сакральное место
12 сентября 2026 14:30

Бренд Полесья! Чем вековые дубы притягивают туристов – показываем сакральное место

7 тыс. лет под водой! Уникальная находка обнаружена в Гомельском районе
31 августа 2026 18:02

7 тыс. лет под водой! Уникальная находка обнаружена в Гомельском районе

Где в Беларуси нарушен водный баланс и чем это чревато для рек? Анонс ток-шоу «По существу»
24 августа 2026 08:02

Где в Беларуси нарушен водный баланс и чем это чревато для рек? Анонс ток-шоу «По существу»

Минприроды вынесло на обсуждение проект постановления об использовании ценных природных комплексов
03 августа 2026 10:54

Минприроды вынесло на обсуждение проект постановления об использовании ценных природных комплексов

Как искать грибы в лесу? Секретами поделился грибник и блогер Александр Горбацевич
03 августа 2026 07:50

Как искать грибы в лесу? Секретами поделился грибник и блогер Александр Горбацевич

Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»
28 июля 2026 16:00

Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе
28 июля 2026 15:30

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе

Полесские тропики! Побывали в заказнике «Средняя Припять» и посмотрели на уникальные растения
18 июля 2026 08:25

Полесские тропики! Побывали в заказнике «Средняя Припять» и посмотрели на уникальные растения

Открытие мирового уровня! Белорусские биологи обнаружили неизвестные науке виды грибов и лишайников
17 июня 2026 08:25

Открытие мирового уровня! Белорусские биологи обнаружили неизвестные науке виды грибов и лишайников

Обращение с отходами и геологоразведка: новый глава Минприроды назвал ключевые задачи ведомства
11 июня 2026 13:42

Обращение с отходами и геологоразведка: новый глава Минприроды назвал ключевые задачи ведомства

В Беларуси продолжается ликвидация последствий буреломов
11 июня 2026 07:19

В Беларуси продолжается ликвидация последствий буреломов