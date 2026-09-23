Новости по тегу #природа Беларуси

Мечтаете продлить лето и провести шикарные выходные на природе? Для этого вовсе не обязательно уезжать далеко за пределы МКАД.
Этим великанам по паспорту уже больше 300 лет. Но местные думают, что гораздо больше.
В Гомельском районе водолазы обнаружили целый реликтовый дубовый лес. Он скрывался под водой Сожа, недалеко от поселка Ченки и деревни Севруки.
24 августа на площадке ток‑шоу «По существу» попробуем найти ответы на эти и другие вопросы.
Знаменитый памятник природы «Голубая криница» и заказник «Славгородский» планируют защитить от экологической перегрузки. Минприроды вынесло на общественное обсуждение проект, который введет четкие лимиты на посещение этих объектов.
Активный грибной сезон уже стартовал и радует кого-то урожаями. У кого-то редкие находки, у кого-то– частые. Правда, для высоких результатов нужно прокачать свой уровень, как наш гость.
Правило одно: заряжаться хорошим настроением и делать шикарные снимки. Для желающих остановиться есть гостевой домик. До озера – рукой подать.
Словно бриллиант в лесной огранке, чистейшая вода – подарок днепровского ледника. Уровень прозрачности здесь 4 метра.
В заказнике обитает 36 видов млекопитающих, 6 видов рептилий, 10 видов амфибий.
Крошечную находку официально зарегистрировали и назвали «Спирографа Скорины».
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Максим Лысенко. На эту позицию он перешел с поста первого заместителя руководителя этого же ведомства.
Оставшиеся территории – труднодоступные зоны с единичными поваленными деревьями, где заготовка попросту нецелесообразна.
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