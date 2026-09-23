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Новости по тегу #Природа и человек

Экотропы Минска – показываем лучшие маршруты для прогулок
23 сентября 2026 12:47

Экотропы Минска – показываем лучшие маршруты для прогулок

7 тыс. лет под водой! Уникальная находка обнаружена в Гомельском районе
31 августа 2026 18:02

7 тыс. лет под водой! Уникальная находка обнаружена в Гомельском районе

Как искать грибы в лесу? Секретами поделился грибник и блогер Александр Горбацевич
03 августа 2026 07:50

Как искать грибы в лесу? Секретами поделился грибник и блогер Александр Горбацевич

Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»
28 июля 2026 16:00

Лесная романтика, босоногий релакс и гостевой домик – все о новой экотропе «Белое озеро»

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе
28 июля 2026 15:30

Этому озеру 250 тыс. лет! Окунулись в атмосферу полесской ривьеры в Лунинецком районе

Полесские тропики! Побывали в заказнике «Средняя Припять» и посмотрели на уникальные растения
18 июля 2026 08:25

Полесские тропики! Побывали в заказнике «Средняя Припять» и посмотрели на уникальные растения

Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье
06 июня 2026 12:55

Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье

Из Беларуси в Башкортостан доставили еще 6 зубров
17 мая 2026 13:37

Из Беларуси в Башкортостан доставили еще 6 зубров

Природные богатства под защитой! Как современные технологии помогают сохранить леса Беларуси?
25 апреля 2026 17:55

Природные богатства под защитой! Как современные технологии помогают сохранить леса Беларуси?

В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы
23 апреля 2026 13:41

В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы

Как правильно собирать березовый сок? Советы от специалиста
03 апреля 2026 11:08

Как правильно собирать березовый сок? Советы от специалиста

Луговская: Полесский радиационный заповедник был определен как объект ядерного наследия, это новая терминология
30 марта 2026 16:43

Луговская: Полесский радиационный заповедник был определен как объект ядерного наследия, это новая терминология