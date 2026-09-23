Новости по тегу #Природа и человек

Мечтаете продлить лето и провести шикарные выходные на природе? Для этого вовсе не обязательно уезжать далеко за пределы МКАД.
В Гомельском районе водолазы обнаружили целый реликтовый дубовый лес. Он скрывался под водой Сожа, недалеко от поселка Ченки и деревни Севруки.
Активный грибной сезон уже стартовал и радует кого-то урожаями. У кого-то редкие находки, у кого-то– частые. Правда, для высоких результатов нужно прокачать свой уровень, как наш гость.
Правило одно: заряжаться хорошим настроением и делать шикарные снимки. Для желающих остановиться есть гостевой домик. До озера – рукой подать.
Словно бриллиант в лесной огранке, чистейшая вода – подарок днепровского ледника. Уровень прозрачности здесь 4 метра.
В заказнике обитает 36 видов млекопитающих, 6 видов рептилий, 10 видов амфибий.
На 7 гектарах под открытым небом собрано более 2 000 валунов со всех уголков Беларуси.
Теперь они будут жить в природном парке «Мурадымовское ущелье».
С приходом тепла и приближением длинных выходных под особым контролем сотрудников профильных служб – лесные массивы. Специалисты усилили контроль за соблюдением порядка, на помощь им приходят и современные технологии.
Лес – настоящее белорусское богатство. Тысячи гектаров, словно необъятное зелено-голубое море, простираются на высоте птичьего полета. Это наш стратегический и ценный ресурс.
За самовольный сбор и несоблюдение лесного кодекса грозит административная ответственность.
«Буквально год назад было принято решение, откорректировано наше законодательство, и теперь, являясь объектом ядерного наследия, заповедник получил в Госатомнадзоре лицензию в области использования атомной энергии».
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